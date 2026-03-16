Ataque en una escuela de Rivadavia: un alumno de 13 años terminó hospitalizado tras una golpiza

Un adolescente fue agredido durante una clase de educación física en la Escuela Técnica 4119 de Santa María de Oro. Sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser trasladado al Hospital Notti, donde permanece internado en estado estable mientras investigan lo ocurrido.

Un grave episodio de violencia escolar generó preocupación en el departamento de Rivadavia tras el ataque que recibió un alumno y terminó hospitalizado después de una violenta golpiza.

Un adolescente de 13 años permanece internado en el Hospital Notti luego de haber sido atacado por un grupo de compañeros durante una clase de educación física en la Escuela Técnica 4119 de Santa María de Oro.

El hecho ocurrió el viernes por la mañana, cuando el joven participaba de una actividad deportiva junto a otros estudiantes. Según trascendió a partir de testimonios recopilados por las autoridades y difundidos por Mega Noticias, el chico habría sido rodeado y golpeado por varios alumnos en el playón de la institución.

Las lesiones sufridas obligaron a que el adolescente recibiera atención médica urgente y fuera trasladado inicialmente a un hospital de la zona. Posteriormente, fue derivado a un centro de mayor complejidad en la provincia para continuar con los estudios y controles médicos.

¿Qué ocurrió durante la clase de educación física en la escuela de Rivadavia?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ataque se produjo durante una clase de educación física que se desarrollaba en el playón del establecimiento educativo.

Testigos indicaron que el adolescente fue rodeado por varios estudiantes y comenzó a recibir golpes. Las circunstancias exactas que desencadenaron la agresión todavía no están claras y forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades escolares.

El incidente generó alarma entre docentes y alumnos que se encontraban en el lugar, ya que la situación escaló rápidamente y terminó con el joven gravemente herido.

Según las primeras reconstrucciones del hecho, el ataque ocurrió de manera repentina y sin una provocación evidente previa, lo que intensificó la preocupación por el nivel de violencia del episodio.

¿Qué dijo la madre del adolescente agredido?

La madre del chico ofreció un testimonio que aporta otra dimensión al caso. En diálogo con Mega Noticias, relató una secuencia aún más grave de lo ocurrido.

Según su versión, la agresión habría sido protagonizada por una persona que ingresó al establecimiento acompañada por un adulto.

“Mi hijo fue agredido brutalmente por una persona que ingresó junto a un adulto. Se dirigieron al playón durante la clase de educación física. Mi hijo se dio vuelta y el agresor le pegó una patada en la cara, lo agarró del cuello y lo dejó inconsciente”, expresó la mujer.

El relato abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad dentro de la institución y sobre cómo pudo ingresar una persona ajena al establecimiento educativo.

Estas afirmaciones también forman parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer con precisión qué ocurrió durante el ataque.

¿Cuál es el estado de salud del chico internado en el Hospital Notti?

Tras la agresión, el adolescente fue trasladado de urgencia al hospital Saporiti de Rivadavia, donde los médicos le diagnosticaron un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC).

Debido a la complejidad del cuadro y para realizar estudios más detallados, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Notti, centro de referencia pediátrico de la provincia de Mendoza.

De acuerdo con la información disponible, el joven permanece internado en estado estable mientras se le realizan controles médicos para descartar complicaciones.

El seguimiento médico es clave en este tipo de lesiones, ya que los traumatismos de cráneo requieren observación para detectar posibles secuelas neurológicas o complicaciones posteriores.

¿Qué medidas tomó la escuela tras el violento episodio?

Luego de conocerse el hecho, las autoridades de la Escuela Técnica 4119 iniciaron una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El procedimiento busca reconstruir con precisión la secuencia del ataque, identificar a los involucrados y evaluar las medidas disciplinarias correspondientes.

También se analiza el contexto en el que se produjo la agresión, así como los mecanismos de control y seguridad dentro del establecimiento educativo.

La violencia escolar es una problemática que preocupa cada vez más a las comunidades educativas y que requiere intervenciones tanto institucionales como sociales para prevenir situaciones de riesgo.

Mientras tanto, la familia del adolescente espera que la investigación permita determinar con claridad qué ocurrió y que se tomen las medidas necesarias para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.