Actividades recreativas

La Ciudad de Mendoza lanzó oficialmente las Escuelas de Verano 2025–2026

Más de 2.200 personas participaron del evento de apertura en la Nave Cultural. El programa ya está en marcha y alcanza a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

La Ciudad de Mendoza realizó este viernes 19 de diciembre el lanzamiento oficial de las Escuelas de Verano 2025–2026. El evento tuvo lugar en la Nave Cultural y reunió a más de 2.200 personas entre niñas, niños, familias y equipos docentes, que disfrutaron de una jornada cargada de actividades recreativas y propuestas inclusivas.

¿Cómo fue el lanzamiento de las Escuelas de Verano en la Ciudad de Mendoza?

La jornada se desarrolló entre las 9 y las 13, con múltiples actividades en simultáneo. Hubo inflables, juegos didácticos, circuitos de karting, peloteros, casitas temáticas, un taller mecánico, un circo de panchitos y espacios de teatro. Además, animadores caracterizados como Papá Noel, un capibara y un oso gigante acompañaron a los chicos y chicas, y se realizó la entrega de remeras a los participantes.

¿Qué dijo el intendente Ulpiano Suarez durante el evento?

El intendente Ulpiano Suarez recorrió los distintos espacios, dialogó con las familias y destacó el trabajo de los equipos que hacen posible el programa. Agradeció especialmente a profesores, guardavidas y familias por el acompañamiento y la confianza, y realizó una mención especial a la escuela de verano destinada a personas con discapacidad.

¿Cuál fue el momento más emotivo de la jornada?

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Nati, una de las alumnas del Gimnasio Nº 2, quien tomó la palabra y expresó: “A los profesores y al intendente los quiero como una familia”, generando un fuerte aplauso entre los presentes.

¿Desde cuándo funcionan las Escuelas de Verano 2025–2026?

Las Escuelas de Verano ya se encuentran en funcionamiento desde el lunes 15 de diciembre y constituyen uno de los programas recreativos más importantes del calendario municipal durante la temporada estival.

¿A quiénes están destinadas las Escuelas de Verano de la Ciudad?

El programa está dirigido a niñas y niños de entre 4 y 12 años y cuenta con una participación estimada de alrededor de 2.000 asistentes, acompañados por más de 250 profesores de Educación Física.

¿En qué espacios se desarrollan las actividades?

Las actividades se realizan en nueve espacios de la Ciudad, que incluyen los cinco gimnasios municipales y nuevos lugares incorporados mediante convenios, como el Club Cano y el Corfam. También se sumaron propuestas específicas para personas con discapacidad en turno tarde y actividades destinadas a adolescentes en el CIC Nº 2.

¿Qué tipo de actividades ofrece el programa?

Las Escuelas de Verano ofrecen propuestas acuáticas, recreativas y deportivas, que se desarrollan mayoritariamente en turno mañana. Todas las actividades cuentan con el acompañamiento permanente de guardavidas y coordinadores de pileta, garantizando espacios seguros, de recreación e integración para las familias.

