Deportes
Hockey sobre patines

Andes Talleres e IMPSA son campeones panamericanos en San Juan

Las formaciones de IMPSA, en damas, y de Andes Talleres, en caballeros, se consagraron campeonas del Torneo Panamericano de hockey sobre patines disputado en la provincia de San Juan.

Mendoza volvió a brillar en el hockey sobre patines continental. Las formaciones de Andes Talleres, en caballeros, e IMPSA, en damas, se consagraron campeonas del Torneo Panamericano 2025 disputado en San Juan, ratificando el gran presente del deporte mendocino en la élite internacional.

Título para Andes Talleres

El conjunto Azulgrana, dirigido por Marcelo Innella, se quedó con el cetro tras vencer por 3 a 0 en la final a Hispano de San Juan.
Los goles fueron anotados por Enrique Muzzio (2) y Valentino Rossignoli, en una destacada actuación colectiva.

El equipo de calle Minuzzi, que había sido subcampeón panamericano 2024 en Ibagué (Colombia), se tomó revancha y superó con autoridad al conjunto sanjuanino en el duelo decisivo.

Integraron el plantel campeón: Pablo Morón, Exequiel y Juan Cruz Tamborindegui, Valentino Rossignoli, Matías y Rodrigo Fernández, Enrique Muzzio, Fausto Innella, Felipe Lombardi y Nahuel Silvestri.
El cuerpo técnico estuvo compuesto por Marcelo Innella, Cristian Bordón, Juan Carlos Orosito y Rodrigo Verger.

IMPSA festejó entre las damas

En la rama femenina, IMPSA alcanzó la gloria al imponerse por 2 a 1 a Concepción de San Juan en la final disputada en el mítico Estadio Aldo Cantoni.

El equipo orientado por Yanina Defeliche se quedó con el título gracias a los goles de Angelina Giunta y Morena Padilla. Para las Azules de la Villa Mallea descontó María Paz Illanes.

Integraron el plantel metalúrgico: Sofía Orofino, Carola Passarini, Virginia Jofré, María Di Tulio, Angelina Giunta, Malena Álvarez, Luna y Morena Padilla, María Sol Palacios y Selena Devita.
El cuerpo técnico estuvo conformado por Gustavo Giunta, Julieta Guardia y Pablo Montenegro.

Con estos logros, Mendoza vuelve a ocupar un lugar destacado en el hockey sobre patines continental, consolidando el talento y la proyección de sus clubes tanto en damas como en caballeros.

