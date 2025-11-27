ANSES aumentará en diciembre: jubilaciones, la mínima, bono y asignaciones

La ANSES oficializó un incremento del dos coma tres por ciento para diciembre y actualizó los montos de jubilaciones, asignaciones familiares y topes de ingresos. La mínima, con bono y aguinaldo, superará los quinientos ochenta mil pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, publicó este jueves las resoluciones que establecen la actualización de haberes conforme a la inflación de octubre. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de trescientos cuarenta mil pesos y mantendrá el bono de setenta mil pesos, además del aguinaldo.

¿De cuánto será la jubilación mínima en diciembre?

ANSES fijó el haber mínimo en trescientos cuarenta mil pesos, al que se le suma:

Bono: setenta mil pesos

setenta mil pesos Aguinaldo: correspondiente al cálculo del semestre

Total a cobrar en diciembre: quinientos ochenta y un mil pesos.

¿Cuánto cobrarán los jubilados con la máxima?

La jubilación máxima será de dos millones doscientos noventa mil pesos, a lo que se agrega el medio aguinaldo.

Total a cobrar: cerca de tres millones cuatrocientos cuarenta mil pesos.

¿Qué otros valores actualizó ANSES?

La normativa también fijó:

Base imponible mínima: ciento catorce mil ochocientos pesos

ciento catorce mil ochocientos pesos Base imponible máxima: tres millones setecientos treinta mil pesos

tres millones setecientos treinta mil pesos Prestación Básica Universal (PBU): ciento cincuenta y cinco mil pesos

ciento cincuenta y cinco mil pesos Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): doscientos setenta y dos mil pesos Con bono y aguinaldo, la PUAM quedará en cuatrocientos setenta y nueve mil pesos

doscientos setenta y dos mil pesos

¿Cómo quedan las asignaciones familiares en diciembre?

AUH y Asignación por Embarazo

Valor general: ciento veintidós mil pesos

ciento veintidós mil pesos Zona I: ciento cincuenta y nueve mil pesos

Asignación Familiar por Hijo (trabajadores formales)

IGF hasta novecientos cuarenta y ocho mil pesos: sesenta y un mil pesos

IGF hasta un millón trescientos noventa mil pesos: cuarenta y un mil pesos

IGF hasta un millón seiscientos cinco mil pesos: veinticuatro mil pesos

IGF hasta cinco millones veintidós mil pesos: doce mil pesos

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta novecientos cuarenta y ocho mil pesos: ciento noventa y nueve mil pesos

IGF hasta un millón trescientos noventa mil pesos: ciento cuarenta y un mil pesos

IGF superior: ochenta y nueve mil pesos

¿Cuánto cobrarán los monotributistas?

Categoría A: sesenta y un mil pesos

sesenta y un mil pesos Categoría B: cuarenta y un mil pesos

cuarenta y un mil pesos Categoría C: veinticuatro mil pesos

veinticuatro mil pesos Categorías D a G: doce mil pesos

¿Qué montos se pagan por única vez?

Nacimiento: setenta y un mil pesos

setenta y un mil pesos Adopción: cuatrocientos veintisiete mil pesos

cuatrocientos veintisiete mil pesos Matrimonio: ciento seis mil pesos

ciento seis mil pesos Ayuda Escolar Anual: cuarenta y dos mil pesos

¿Qué grupos quedan excluidos del cobro?

La resolución aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar supera ingresos por dos millones quinientos once mil pesos, el grupo queda automáticamente excluido, aunque la suma total no supere los topes generales.