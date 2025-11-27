Noticias Mendoza

Actualización haberes

ANSES aumentará en diciembre: jubilaciones, la mínima, bono y asignaciones

La ANSES oficializó un incremento del dos coma tres por ciento para diciembre y actualizó los montos de jubilaciones, asignaciones familiares y topes de ingresos. La mínima, con bono y aguinaldo, superará los quinientos ochenta mil pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, publicó este jueves las resoluciones que establecen la actualización de haberes conforme a la inflación de octubre. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de trescientos cuarenta mil pesos y mantendrá el bono de setenta mil pesos, además del aguinaldo.

¿De cuánto será la jubilación mínima en diciembre?

ANSES fijó el haber mínimo en trescientos cuarenta mil pesos, al que se le suma:

  • Bono: setenta mil pesos
  • Aguinaldo: correspondiente al cálculo del semestre

Total a cobrar en diciembre: quinientos ochenta y un mil pesos.

¿Cuánto cobrarán los jubilados con la máxima?

La jubilación máxima será de dos millones doscientos noventa mil pesos, a lo que se agrega el medio aguinaldo.

Total a cobrar: cerca de tres millones cuatrocientos cuarenta mil pesos.

¿Qué otros valores actualizó ANSES?

La normativa también fijó:

  • Base imponible mínima: ciento catorce mil ochocientos pesos
  • Base imponible máxima: tres millones setecientos treinta mil pesos
  • Prestación Básica Universal (PBU): ciento cincuenta y cinco mil pesos
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): doscientos setenta y dos mil pesos
    • Con bono y aguinaldo, la PUAM quedará en cuatrocientos setenta y nueve mil pesos

¿Cómo quedan las asignaciones familiares en diciembre?

AUH y Asignación por Embarazo

  • Valor general: ciento veintidós mil pesos
  • Zona I: ciento cincuenta y nueve mil pesos

Asignación Familiar por Hijo (trabajadores formales)

  • IGF hasta novecientos cuarenta y ocho mil pesos: sesenta y un mil pesos
  • IGF hasta un millón trescientos noventa mil pesos: cuarenta y un mil pesos
  • IGF hasta un millón seiscientos cinco mil pesos: veinticuatro mil pesos
  • IGF hasta cinco millones veintidós mil pesos: doce mil pesos

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta novecientos cuarenta y ocho mil pesos: ciento noventa y nueve mil pesos
  • IGF hasta un millón trescientos noventa mil pesos: ciento cuarenta y un mil pesos
  • IGF superior: ochenta y nueve mil pesos

¿Cuánto cobrarán los monotributistas?

  • Categoría A: sesenta y un mil pesos
  • Categoría B: cuarenta y un mil pesos
  • Categoría C: veinticuatro mil pesos
  • Categorías D a G: doce mil pesos

¿Qué montos se pagan por única vez?

  • Nacimiento: setenta y un mil pesos
  • Adopción: cuatrocientos veintisiete mil pesos
  • Matrimonio: ciento seis mil pesos
  • Ayuda Escolar Anual: cuarenta y dos mil pesos

¿Qué grupos quedan excluidos del cobro?

La resolución aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar supera ingresos por dos millones quinientos once mil pesos, el grupo queda automáticamente excluido, aunque la suma total no supere los topes generales.

