

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Anuncian dos cortes de agua para este martes en medio de la ola de calor

Las interrupciones afectarán a La Favorita y a un amplio sector de Ciudad. Recomiendan resguardar agua y hacer un uso responsable durante la jornada.

En plena seguidilla de días sofocantes, Aguas Mendocinas informó que este martes se realizarán dos cortes programados de agua potable en distintos sectores de la Ciudad de Mendoza. Los trabajos técnicos afectarán a la zona de La Favorita y a un área comprendida entre Hipólito Yrigoyen y Santa Cruz, y de Belgrano a San Martín.

¿A qué hora será el corte de agua en La Favorita?

La empresa detalló que la interrupción en La Favorita se ejecutará a partir de las 21.00, debido a tareas de reemplazo de una electrobomba. Durante ese período, el servicio podrá verse reducido o totalmente interrumpido.

¿Qué zona de Ciudad quedará sin suministro?

El segundo corte alcanzará al sector ubicado entre Hipólito Yrigoyen y Santa Cruz, y Belgrano y San Martín, en la Ciudad de Mendoza. AM explicó que estos trabajos se deben al cambio de una válvula esclusa, por lo que el corte comenzará a las 8.00.

¿Qué recomendaciones dio Aguas Mendocinas?

Por la duración de los trabajos y las altas temperaturas, la empresa pidió a las y los usuarios:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada.
  • Cuidar la reserva del tanque domiciliario.
  • Regular la intensidad del caudal en las canillas.
  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

