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Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

La Selección argentina venció 3-1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Giovani Lo Celso abrió el marcador, Lautaro Martínez amplió de penal y Lionel Messi selló la victoria con un brillante tiro libre tras ingresar en el segundo tiempo. El equipo de Lionel Scaloni cerró la primera fase con puntaje ideal y llega fortalecido a los dieciseisavos de final.

La Selección argentina ratificó su candidatura en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad por 3-1 a Jordania en el cierre del Grupo J. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro de principio a fin y volvió a mostrar contundencia ofensiva para finalizar la fase de grupos con puntaje perfecto.

El equipo nacional construyó la victoria con un gran rendimiento colectivo y momentos de jerarquía individual. Giovani Lo Celso rompió el cero con un golazo de tiro libre, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto del penal y Lionel Messi, que comenzó el partido en el banco de suplentes, ingresó en el segundo tiempo y marcó un espectacular tiro libre para cerrar la noche.

La Selección argentina venció 3-1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Giovani Lo Celso abrió el marcador, Lautaro Martínez amplió de penal y Lionel Messi selló la victoria con un brillante tiro libre tras ingresar en el segundo tiempo. El equipo de Lionel Scaloni cerró la primera fase con puntaje ideal y llega fortalecido a los dieciseisavos de final.

¿Cómo fue el triunfo de Argentina ante Jordania?

Argentina asumió el protagonismo desde el inicio y rápidamente comenzó a generar situaciones de peligro. A los seis minutos, Lo Celso había convertido, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada.

La insistencia tuvo recompensa a los 19 minutos. Tras una infracción en la puerta del área, Lo Celso ejecutó un impecable tiro libre que dejó sin respuestas al arquero jordano y puso el 1-0.

La Albiceleste continuó atacando y estuvo cerca del segundo con un remate de Lautaro Martínez que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, pocos minutos después llegó el premio: el árbitro sancionó penal y el delantero del Inter no falló desde los doce pasos para establecer el 2-0 a los 31 minutos del primer tiempo.

Antes del descanso, Nicolás Otamendi estuvo muy cerca del tercero con un cabezazo que pasó apenas desviado.

¿Qué ocurrió en el segundo tiempo?

En el complemento, Argentina mantuvo el control del partido. Apenas iniciado el segundo tiempo, Lautaro asistió a Lo Celso para un nuevo gol, pero la acción fue anulada por fuera de juego previo.

El propio Lautaro volvió a tener una oportunidad con un potente remate desde media distancia que impactó en el travesaño.

Jordania logró descontar a los diez minutos gracias a Al Taamari, aunque el gol no modificó el desarrollo del encuentro.

A los 14 minutos llegó uno de los momentos más esperados de la noche: Lionel Messi ingresó desde el banco de suplentes y fue ovacionado por el público.

La presencia del capitán cambió el ritmo ofensivo argentino y, a los 34 minutos, coronó su actuación con una magnífica ejecución de tiro libre para marcar el 3-1 definitivo.

La Selección argentina venció 3-1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Giovani Lo Celso abrió el marcador, Lautaro Martínez amplió de penal y Lionel Messi selló la victoria con un brillante tiro libre tras ingresar en el segundo tiempo. El equipo de Lionel Scaloni cerró la primera fase con puntaje ideal y llega fortalecido a los dieciseisavos de final.

¿Cómo terminó Argentina la fase de grupos del Mundial 2026?

Con este triunfo, la Selección argentina cerró una fase de grupos perfecta, con tres victorias en tres presentaciones, mostrando solidez defensiva, eficacia ofensiva y un plantel con variantes de jerarquía.

El equipo de Lionel Scaloni llega con confianza a los dieciseisavos de final, donde buscará seguir avanzando en defensa del título mundial obtenido en Qatar 2022.

La actuación frente a Jordania también dejó señales positivas: el buen nivel de Giovani Lo Celso, el regreso al gol de Lautaro Martínez en una Copa del Mundo y el impacto inmediato de Lionel Messi, que volvió a demostrar su calidad con un gol de pelota parada.

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