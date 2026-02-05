Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo clave por minerales críticos

En el marco de una cumbre global realizada en Washington, ambos países suscribieron un instrumento marco para fortalecer el suministro y procesamiento de minerales críticos como litio y cobre. El acuerdo apunta a atraer inversiones, garantizar mercados transparentes y reducir la dependencia global de China.

La Argentina y Estados Unidos dieron un paso decisivo en su relación bilateral al firmar un instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento de minerales críticos, en el contexto de una cumbre global convocada por el gobierno de Donald Trump en Washington. El encuentro contó con la presencia del canciller argentino Pablo Quirno y reunió a representantes de 55 países, en un escenario marcado por la creciente disputa geopolítica por el control de estos recursos estratégicos.

Según informó la Cancillería argentina, el acuerdo busca consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento sostenido de la demanda global vinculada a tecnologías de vanguardia. Si bien no se brindaron precisiones sobre su implementación, el entendimiento fue presentado como una herramienta central para el desarrollo económico y productivo del país.

Hoy firmé, en representación de Argentina, un Acuerdo sobre Minerales Críticos con los Estados Unidos: más exportaciones, más inversiones y más empleo para nuestro país.



Gracias, Christopher Landau (@DeputySecState), por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir… https://t.co/KXgwfzPHyY pic.twitter.com/IWBFppjk5H — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 4, 2026

¿Qué implica el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos sobre minerales críticos?

El instrumento marco firmado al cierre de la cumbre establece una hoja de ruta para garantizar mercados transparentes, con precios de referencia que aseguren el suministro de minerales críticos tanto en la etapa extractiva como en el procesamiento. El objetivo es reducir la volatilidad del mercado y contrarrestar la influencia de China, principal actor global en este sector.

Estos minerales son fundamentales para la fabricación de productos de alta tecnología, como vehículos eléctricos, celulares, aviones de combate, misiles y sistemas de almacenamiento energético, lo que los convierte en un insumo clave para la seguridad nacional y la competitividad industrial de los países.

¿Por qué Estados Unidos considera clave el rol de la Argentina?

Antes de la firma del acuerdo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó que la Argentina “desempeñará un rol clave para el mundo” en el mercado de minerales críticos. En declaraciones a la prensa, destacó no solo la riqueza de sus recursos naturales, sino también la experiencia del país en el procesamiento, un aspecto que considera fundamental para el desarrollo de cadenas de suministro más equilibradas.

Rubio subrayó además la geología, la ubicación geográfica y la trayectoria argentina en la actividad minera, y señaló que el país fue uno de los protagonistas centrales de la cumbre. Durante el encuentro, compartió un almuerzo de trabajo con Quirno y con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

¿Qué beneficios representa este acuerdo para la Argentina?

Desde la Cancillería remarcaron que el acuerdo representa una oportunidad concreta de crecimiento económico, especialmente a través del incremento de exportaciones, la generación de divisas y la creación de empleo calificado. En ese sentido, se destacó el rol de minerales críticos como el litio y el cobre, con fuerte impacto positivo en las economías regionales.

La Argentina integra el llamado Triángulo del Litio, junto con Chile y Bolivia, y es actualmente el cuarto productor mundial de litio y el tercero en reservas. Además, el país cuenta con producción de oro, plata y zinc, y presenta un potencial significativo en uranio, tierras raras y grafito.

¿Qué dijo Pablo Quirno en la cumbre sobre minerales críticos?

En su exposición ante los representantes internacionales, el canciller Pablo Quirno sostuvo que los minerales críticos se han convertido en un pilar central de la seguridad nacional, la competitividad industrial y el posicionamiento geopolítico. En ese marco, afirmó que la Argentina está comprometida a ser un socio estratégico y confiable en la diversificación de las cadenas de suministro globales.

Quirno también resaltó el marco de inversión orientado a la ejecución impulsado por el gobierno de Javier Milei, y señaló al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un pilar central de la agenda de reformas. “Buscamos seguir fortaleciendo la alianza estratégica con Estados Unidos, principal inversor en la Argentina”, expresó.

¿Qué contexto geopolítico rodea este acuerdo internacional?

La cumbre se desarrolló en un momento de tensión global por el control de los minerales críticos, luego de que China impusiera restricciones a la exportación de tierras raras. Si bien esas medidas fueron aplazadas hasta octubre como parte de un acuerdo entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, Washington mantiene como prioridad estratégica reducir su dependencia de Pekín.

En ese marco, Estados Unidos ya anunció acuerdos similares con Australia, Japón y Malasia, y busca consolidar una red de socios confiables en el hemisferio occidental. La iniciativa fue respaldada también por el vicepresidente JD Vance, quien destacó la importancia de las alianzas para lograr precios más previsibles y cadenas de suministro más estables.

¿Qué países participaron de la cumbre global?

Del encuentro participaron los miembros del G7 —Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, Italia y Canadá—, además de la Argentina, Perú, India, Corea del Sur, México, Australia, Nueva Zelanda y otros países estratégicos. Al cierre de la jornada, al menos 11 países suscribieron el acuerdo marco, consolidando un nuevo esquema de cooperación internacional en torno a los minerales críticos.