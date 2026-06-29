Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

El Gobierno de Mendoza aprobó la creación de un espacio artístico dentro del Hospital Dr. Héctor Elías Gailhac, en Las Heras. La propuesta utilizará el arte como complemento terapéutico para acompañar la recuperación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que realizan tratamientos de salud.

Arte para sanar será el eje de una nueva propuesta que comenzará a funcionar en el Hospital Dr. Héctor Elías Gailhac, de Las Heras, donde se habilitará un aula especial destinada a acompañar la recuperación de niños y adolescentes mediante actividades artísticas.

La iniciativa fue oficializada por el Gobierno de Mendoza a través de la Dirección General de Escuelas (DGE) y busca incorporar herramientas pedagógicas y creativas al proceso de atención de pacientes que atraviesan distintos tratamientos de salud.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de Mendoza y establece la apertura de un aula satélite dependiente de la Escuela Artística Vocacional Ernesto “Funesto” Marañón, que funcionará dentro del establecimiento sanitario.

¿Cómo funcionará Arte para sanar en el hospital de Mendoza?

El nuevo espacio se desarrollará dentro del Servicio del Programa Provincial de Maltrato Infantil, el Servicio de Salud Mental y el Servicio de Rehabilitación del Hospital Gailhac.

La propuesta apunta a acompañar las prácticas médico-asistenciales mediante actividades artísticas especialmente diseñadas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que permanecen en tratamiento.

De esta manera, la educación y el arte se integrarán al abordaje sanitario para brindar una experiencia que favorezca tanto el aprendizaje como el bienestar emocional de los pacientes.

¿Qué busca lograr Arte para sanar con los pacientes?

Según explicó la Dirección General de Escuelas, el proyecto tiene como objetivo ofrecer estímulos terapéuticos y pedagógicos que contribuyan al desarrollo de las capacidades individuales de cada paciente.

A través de distintas expresiones artísticas, se buscará fortalecer la creatividad, la expresión emocional y la participación activa durante el proceso de recuperación.

Además, las autoridades consideran que estas actividades pueden facilitar la futura revinculación familiar, escolar y social de quienes atraviesan tratamientos prolongados, promoviendo una recuperación integral que vaya más allá del aspecto estrictamente médico.

¿Por qué Arte para sanar representa una propuesta innovadora?

La iniciativa refuerza el trabajo conjunto entre los sistemas de salud y educación, incorporando el arte como una herramienta complementaria dentro del tratamiento de pacientes pediátricos y adolescentes.

Este tipo de experiencias busca generar entornos más amigables dentro del hospital, favoreciendo la contención emocional y ofreciendo espacios donde los chicos puedan crear, expresarse y desarrollar habilidades mientras continúan con su atención médica.

La incorporación de un aula artística dentro de un hospital representa una modalidad que combina asistencia sanitaria, educación y acompañamiento terapéutico en un mismo ámbito.

Arte para sanar no implicará un mayor gasto para la Provincia

La resolución también establece que la apertura del aula no demandará nuevas partidas presupuestarias.

Desde la DGE informaron que el funcionamiento del espacio será posible mediante cargos docentes ya existentes dentro del sistema educativo provincial, por lo que la implementación de la propuesta no generará erogaciones adicionales para el Estado.

Con este proyecto, Mendoza suma una nueva estrategia para integrar salud, educación y arte, apostando a que las expresiones artísticas se conviertan en una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de vida y el proceso de recuperación de niños y adolescentes que reciben atención en el Hospital Gailhac.