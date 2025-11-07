El exjugador de la Selección Argentina compartió durante dos jornadas su experiencia y conocimientos en una capacitación teórico-práctica que reunió a profesores y deportistas del departamento.

Durante dos intensas jornadas, el reconocido exjugador de la Selección Argentina de vóley, Marcos Milinkovic, encabezó una clínica teórica y práctica en el polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez, con la participación de más de 150 profesores y deportistas de San Martín.

Los asistentes pudieron aprender directamente de uno de los máximos referentes del vóley mundial, a través de ejercicios técnicos, dinámicas grupales y charlas motivacionales en las que Milinkovic destacó valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte.

La capacitación fue organizada por Grand Alyson y contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General San Martín, en el marco de su programa de formación y desarrollo deportivo local.