Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Torito Rodríguez

Así fue la clínica de vóley dictada por Marcos Milinkovic en San Martín

El exjugador de la Selección Argentina compartió durante dos jornadas su experiencia y conocimientos en una capacitación teórico-práctica que reunió a profesores y deportistas del departamento.

Durante dos intensas jornadas, el reconocido exjugador de la Selección Argentina de vóley, Marcos Milinkovic, encabezó una clínica teórica y práctica en el polideportivo Gustavo “Torito” Rodríguez, con la participación de más de 150 profesores y deportistas de San Martín.

Los asistentes pudieron aprender directamente de uno de los máximos referentes del vóley mundial, a través de ejercicios técnicos, dinámicas grupales y charlas motivacionales en las que Milinkovic destacó valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte.

La capacitación fue organizada por Grand Alyson y contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General San Martín, en el marco de su programa de formación y desarrollo deportivo local.

También puedes leer

Torito Rodríguez

Así fue la clínica de vóley dictada por Marcos Milinkovic en San Martín

De otro sistema solar

El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra en diciembre

España

Intendente de Mendoza, el único argentino en el suceso de ciudades inteligentes en Barcelona

INvestigan correos

Evacuaron dos colegios de Mendoza por amenazas de ataque

Estado del tiempo

Tormentas con granizo afectaron el Este de Mendoza: intensas lluvias y daños

Guaymallén

Mejora el estado de Julián Guzzo, el chico atropellado en calle Boulogne Sur Mer

Te puede interesar

Contingencias Climáticas

San Martín asiste a productores tras el granizo que afectó miles de hectáreas

Torito Rodríguez

Así fue la clínica de vóley dictada por Marcos Milinkovic en San Martín

De otro sistema solar

El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra en diciembre

España

Intendente de Mendoza, el único argentino en el suceso de ciudades inteligentes en Barcelona

INvestigan correos

Evacuaron dos colegios de Mendoza por amenazas de ataque

Estado del tiempo

Tormentas con granizo afectaron el Este de Mendoza: intensas lluvias y daños

Guaymallén

Mejora el estado de Julián Guzzo, el chico atropellado en calle Boulogne Sur Mer

Estado del tiempo

Llegó la inestabilidad a Mendoza: tormentas, viento Zonda y granizo

Con 9 jugadores

Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina: hazaña histórica

San Martín

Investigan un grave caso de maltrato infantil y activan el protocolo escolar

Reclamos a Jaque

Malargüe al rojo vivo: paro por tiempo indeterminado y tensión sindical

Gremios disconformes

Crece el malestar de los estatales con Cornejo por la Ley de Empleo Público

Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del miércoles 5 de noviembre

Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble el mismo boleto

Atención conductores

Cambian Ley de Tránsito en Mendoza: licencias, documentos digitales y menos trámites