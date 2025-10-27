La Escuela Manuel Blanco Encalada —fundada en 1850— festejará su aniversario el viernes 31 de octubre de 2025 con un acto artístico y un encuentro comunitario. Convocan a exestudiantes a acercarse con fotos, recuerdos y objetos históricos.

El aniversario de la institución más antigua de la provincia

La Escuela Manuel Blanco Encalada, creada en 1850 y considerada la más antigua de Mendoza, celebrará sus 175 años de historia el próximo viernes 31 de octubre de 2025 en Junín. La comunidad educativa prepara un acto con presentaciones artísticas a cargo de los alumnos y un repaso por los hitos que marcaron la trayectoria del establecimiento.

Las docentes Gabriela Bracamonte y Natalia Aguilar explicaron, en diálogo con Mega Noticias Mendoza, que la fecha será “una oportunidad para poner en valor la memoria educativa de la provincia y para reencontrar generaciones”.

Convocatoria abierta a exalumnos y vecinos

Buscan material histórico para el archivo de la escuela

La comunidad escolar hizo una invitación especial a los exalumnos para que participen del festejo y acerquen recuerdos, fotos, documentos, objetos y testimonios vinculados a la vida institucional.

“Queremos que sea un acto vivo de memoria: no solo celebrar, sino traer de vuelta pedacitos de la historia”, destacaron.

Una comunidad educativa vigente y masiva

Con una matrícula actual de 662 estudiantes y un nutrido plantel docente y no docente, la Escuela Manuel Blanco Encalada se mantiene como un actor educativo central de Junín y del sistema público provincial.