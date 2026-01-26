ATE denunció al Gobierno de Cornejo por presuntas prácticas antisindicales

El gremio acusó al Ejecutivo provincial de presionar a empleados, principalmente del sector salud, para que se desafilien del sindicato. Aseguran que ya hay más de 35 denuncias presentadas ante la Justicia.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al gobernador Alfredo Cornejo por presuntas prácticas antisindicales. Según el sindicato, el Gobierno de Mendoza estaría obligando a trabajadores estatales a abandonar la organización gremial mediante presiones y amenazas, amparadas en resoluciones oficiales.

¿Qué denunció ATE contra el Gobierno de Mendoza?

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, afirmó que el Ejecutivo provincial incurre en prácticas antisindicales al “obligar a los trabajadores a firmar planillas para desafiliarse”. Según explicó, estas situaciones ya fueron denunciadas ante la Justicia y cuentan con pruebas documentales.

Desde el gremio sostienen que se trata de una metodología sistemática aplicada en distintas áreas del Estado.

¿Qué resoluciones cuestiona el sindicato?

La denuncia se centra en la aplicación de dos normativas provinciales:

Resolución N.º 744/25 del Ministerio de Gobierno

Resolución N.º 4773/25 del Ministerio de Salud

ATE asegura que, bajo el argumento de un “reordenamiento administrativo”, estas resoluciones se utilizan para coaccionar especialmente a trabajadores del sistema de salud y limitar su derecho a la representación sindical.

¿Cuál es el objetivo que denuncia ATE?

Desde el sindicato afirman que estas medidas buscan debilitar la organización gremial y avanzar en una reforma laboral impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y su gabinete, en el marco de una política de ajuste y precarización del empleo público.

¿Qué medidas tomó ATE Mendoza?

Ante esta situación, ATE Mendoza anunció una serie de acciones concretas:

Presentó más de 35 denuncias penales, laborales y civiles.

Solicitó a los trabajadores que no firmen planillas ni declaraciones bajo presión.

Convocó a quienes ya firmaron a presentarse en el sindicato para realizar la notificación correspondiente.

¿Cómo seguirá el conflicto?

Desde ATE aseguraron que continuarán resistiendo lo que consideran una política de ajuste, y ratificaron sus reclamos históricos, entre ellos la apertura de paritarias, el pase a planta permanente y el pago del Fondo Estímulo.