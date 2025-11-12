Más allá de los festejos por la Copa Argentina, lo cierto es que la dirigencia y el cuerpo técnico analizan refuerzos con vista a la Copa Libertadores.

Si bien es temprano para que se reabra el mercado de pases en el fútbol argentino, lo cierto es que los clubes empiezan a definir su estrategia para afrontar la temporada 2026 como en el caso de la Lepra de Mendoza.

En Independiente Rivadavia, por ejemplo, la mirada está puesta en repatriar a una de las grandes figuras que tuvo el leproso durante la gran campaña de 2023, que concluyó con el ascenso a la primera división del fútbol argentino.

Se trata de Matías Reali, ídolo para los hinchas y de muy reconocido paso por el azul.

“Chucky” integra actualmente el plantel de San Lorenzo de Almagro, pero no ha tenido una buena temporada en el “Ciclón”, por lo que está alternando la titularidad con otros momentos donde integra el banco de suplentes.

La cuestión es que entre los azulgranas y los azules ya hubo conversaciones al respecto y ambas partes se estarían acercando al acuerdo para que la transferencia se realice.

En el club de Boedo, la expectativa es que la suma orille en una banda de entre 1.300.000 dólares a 2.000.000 de dólares, conforme la secuencia de los pagos.

El futbolista manifestó su acuerdo en volver a estar bajo las órdenes de Alfredo Berti y se aguardan novedades apenas finalice la temporada 2025, donde los “cuervos” se hallan clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2025.