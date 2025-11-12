Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Copa Libertadores

Atento, Lepra: un héroe del ascenso podría retornar a Independiente

Más allá de los festejos por la Copa Argentina, lo cierto es que la dirigencia y el cuerpo técnico analizan refuerzos con vista a la Copa Libertadores.

Si bien es temprano para que se reabra el mercado de pases en el fútbol argentino, lo cierto es que los clubes empiezan a definir su estrategia para afrontar la temporada 2026 como en el caso de la Lepra de Mendoza.

En Independiente Rivadavia, por ejemplo, la mirada está puesta en repatriar a una de las grandes figuras que tuvo el leproso durante la gran campaña de 2023, que concluyó con el ascenso a la primera división del fútbol argentino.

Se trata de Matías Reali, ídolo para los hinchas y de muy reconocido paso por el azul.

“Chucky” integra actualmente el plantel de San Lorenzo de Almagro, pero no ha tenido una buena temporada en el “Ciclón”, por lo que está alternando la titularidad con otros momentos donde integra el banco de suplentes.

La cuestión es que entre los azulgranas y los azules ya hubo conversaciones al respecto y ambas partes se estarían acercando al acuerdo para que la transferencia se realice.

En el club de Boedo, la expectativa es que la suma orille en una banda de entre 1.300.000 dólares a 2.000.000 de dólares, conforme la secuencia de los pagos.

El futbolista manifestó su acuerdo en volver a estar bajo las órdenes de Alfredo Berti y se aguardan novedades apenas finalice la temporada 2025, donde los “cuervos” se hallan clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2025.

También puedes leer

Luján de Cuyo

Una familia mendocina abrió su casa para dar de comer a más de 70 familias

Violencia familiar

La quiso matar en Ciudad: la golpeó con un hierro y prendió fuego la casa

Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina

Política de Defensa

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

Te puede interesar

Copa Libertadores

Atento, Lepra: un héroe del ascenso podría retornar a Independiente

Luján de Cuyo

Una familia mendocina abrió su casa para dar de comer a más de 70 familias

Violencia familiar

La quiso matar en Ciudad: la golpeó con un hierro y prendió fuego la casa

Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina

Política de Defensa

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

Sufrió una fractura

Comenzó en Mendoza el juicio por un caso de maltrato infantil a un niño de 3 años

Suspensión de clases

Amenaza de tiroteo en un colegio religioso de Ciudad generó alarma

Pensando el 2027

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país que podría suceder a Cornejo

Contingencias climáticas

Mendoza termina la lucha antigranizo: el Gobierno apuesta por asistencia directa

DGE

Mendoza bloqueó el acceso a Roblox en todas las escuelas por seguridad digital

Contingencias Climáticas

El Gobierno de Mendoza prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Supuesto ofrecimiento

Lourdes Arrieta desmintió que LLA le haya ofrecido volver: “Es información falsa”

Hockey sobre patines

Andes Talleres e IMPSA son campeones panamericanos en San Juan

Valle de Uco

La Cámara de Comercio de Tunuyán celebra su 64° aniversario mirando el futuro

Inseguridad vial

Dos muertos tras un choque frontal entre camiones en la Ruta 7

Millones y doble vida

El falso médico chileno que montó una clínica fantasma en Mendoza: estafa a obras sociales

Rugby

Marista es tricampeon del Cuyano 2025 tras vencer a Mendoza

Cronograma electoral

Seis municipios de Mendoza volverán a las urnas en febrero: qué se vota y cómo será