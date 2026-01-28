ATN 2025: Milei favoreció a gobernadores negociadores y dejó a Mendoza al fondo

Durante 2025, el Gobierno nacional distribuyó casi doscientos mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional. Mendoza recibió solo 3 mil millones, pese a representar más del 4% de la población, y quedó entre las provincias menos beneficiadas.

En la Argentina de 2025, atravesada por el ajuste fiscal y las negociaciones políticas rumbo a las elecciones de medio término, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se consolidaron como una de las herramientas más visibles —y polémicas— del gobierno de Javier Milei, aunque Mendoza concentra más del 4% de la población del país, recibió apenas 3 mil millones de pesos, el 2% del total nacional, y quedó relegada en el reparto discrecional de fondos.

¿Qué son los ATN y cuánto se repartió en 2025?

Los ATN representan cerca del 1% de los impuestos coparticipables, pero su carácter discrecional les otorga un peso político clave.

Durante 2025, el Gobierno nacional distribuyó 199 mil 500 millones de pesos en este concepto.

En términos reales, la cifra implica:

Una caída del 64,5% respecto de 2023, último año de la gestión de Alberto Fernández.

respecto de 2023, último año de la gestión de Alberto Fernández. Un incremento real del 182% en comparación con 2024, cuando Milei multiplicó casi por cuatro las transferencias.

¿Por qué diciembre concentró la mayor parte del reparto?

El comportamiento de diciembre fue particularmente significativo. En apenas dos semanas, el Ejecutivo giró 66 mil 500 millones de pesos, casi un tercio del total anual.

Ese reparto extraordinario no fue equitativo: seis provincias consideradas políticamente clave recibieron la totalidad de esos fondos.

¿Por qué Tucumán fue la provincia más beneficiada?

Tucumán, gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, fue la gran ganadora del esquema de ATN.

En 2025 recibió 35 mil millones de pesos, más de diez veces lo asignado a Mendoza, y acumuló 41 mil 500 millones desde el inicio de la gestión Milei.

Aunque no integra formalmente el oficialismo, Jaldo se posicionó como un gobernador que negocia apoyo “tema por tema” en el Congreso, lo que fortaleció su poder de negociación y se tradujo en mayores recursos.

¿Por qué Mendoza quedó al fondo de la tabla?

En contraste, Mendoza fue una de las provincias menos beneficiadas.

Pese al alineamiento político del gobierno provincial con La Libertad Avanza, recibió solo 3 mil millones de pesos, el mismo nivel que Corrientes y muy por debajo de distritos con menor peso poblacional y económico.

Mientras tanto:

Catamarca obtuvo 17 mil 500 millones

Chaco recibió 18 mil millones

Entre Ríos accedió a 19 mil millones

La lógica política parece clara: los gobernadores que garantizan apoyo automático pierden capacidad de presión, mientras que quienes negocian cada voto obtienen mayores beneficios.

¿Qué provincias concentraron la mayor parte de los ATN?

Además de Tucumán, las provincias más favorecidas en 2025 fueron:

Entre Ríos: 19 mil millones

19 mil millones Misiones: 19 mil millones

19 mil millones Salta: 19 mil millones

19 mil millones Chaco: 18 mil millones

18 mil millones Catamarca: 17 mil 500 millones

17 mil 500 millones Neuquén: 18 mil millones

En el reparto extraordinario de diciembre, Tucumán recibió 20 mil millones, seguida por Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta.

¿Qué rol jugaron los ATN en la negociación política?

El uso de los ATN como herramienta de negociación no es nuevo, pero en 2025 alcanzó una visibilidad inédita. El veto presidencial a la ley que buscaba convertirlos en transferencias automáticas dejó en claro la intención de preservar la discrecionalidad.

Los gobernadores que se distanciaron del kirchnerismo y construyeron bloques propios encontraron en los ATN un incentivo clave para acompañar proyectos sensibles del Ejecutivo, como el Presupuesto 2026.

¿Qué revela el reparto de ATN sobre la gobernabilidad?

El esquema de distribución expuso una paradoja política:

la fidelidad se paga barato y la negociación se paga caro. Mendoza, alineada sin fisuras, quedó relegada; provincias con posturas más autónomas lograron mayores recursos.

En un contexto de ajuste severo, los ATN se transformaron en la principal caja política para sostener acuerdos y garantizar gobernabilidad en un Congreso fragmentado.

Conclusión

El reparto de los ATN en 2025 confirma una regla histórica de la política argentina: la caja construye poder.

Tucumán, con 35 mil millones, fue la gran beneficiada. Mendoza, con 3 mil millones, quedó en el último escalón. Entre ambos extremos, el mapa de alianzas y negociaciones terminó definiendo quién ganó y quién perdió en el tablero federal.