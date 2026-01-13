Autódromo de San Martín: destrozaron el kartódromo y robaron luminarias

Un violento hecho de inseguridad golpeó al automovilismo mendocino durante el fin de semana en el Autódromo Ciudad de San Martín. Delincuentes derribaron torres de iluminación y robaron más de 40 reflectores LED, provocando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo el inicio de la temporada.

El automovilismo de la provincia sufrió un fuerte revés este fin de semana tras un grave suceso delictivo ocurrido en el Autódromo de San Martín donde quedó afectado el kartódromo y sus luminarias. Mientras la Asociación Volantes del Este (AVE) se encontraba coordinando el comienzo de actividades nacionales y locales, un grupo de delincuentes ingresó al predio y causó destrozos masivos en el kartódromo, uno de los sectores más valorados del complejo.

¿Qué daños provocaron los delincuentes en el kartódromo de San Martín?

Para concretar el robo, los atacantes utilizaron métodos altamente destructivos: derribaron tres torres de iluminación, dejando la pista prácticamente inutilizable y sin suministro eléctrico. El kartódromo había sido equipado con un moderno sistema lumínico inaugurado apenas un año atrás, lo que había permitido la realización de competencias nocturnas con gran convocatoria.

¿Qué elementos fueron robados y cuál es el monto de las pérdidas?

Según informaron desde la institución, los delincuentes se llevaron más de 40 reflectores LED de última generación, valuados en alrededor de 50 mil pesos cada uno. El impacto económico directo supera los $2,5 millones, a lo que se suman los elevados costos que demandará la reconstrucción de las estructuras derribadas.

Federico Santibáñez, dirigente de AVE Karting, expresó su preocupación por la magnitud del daño:

“Nos tumbaron 3 torres y nos robaron más de 40 reflectores. Es una lástima porque ya estábamos organizando la Copa Vendimia que abre el año”, señaló.

¿Cómo afecta este suceso al calendario del automovilismo mendocino?

El ataque se produjo en un momento clave, ya que el kartódromo se preparaba para recibir competencias que marcan el inicio de la temporada, entre ellas la tradicional Copa Vendimia. Las autoridades advirtieron que, sin una pronta solución, las fechas previstas podrían verse seriamente comprometidas.

¿Qué pedido realizó la Asociación Volantes del Este a la comunidad?

Ante la gravedad del hecho, AVE lanzó un pedido urgente de colaboración a la comunidad mendocina y ofreció una recompensa para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de los reflectores robados o la identidad de los responsables.

Además, solicitaron a vecinos y comerciantes de San Martín mantenerse atentos ante posibles ofertas sospechosas de luminarias de alta potencia en plataformas digitales, ferias o ventas informales, ya que se presume que los delincuentes intentarán colocar rápidamente los elementos en el mercado negro.