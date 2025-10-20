La medida brasileña beneficia a cuatro empresas asiáticas, encareciendo la competencia para los productores mendocinos que venden el 75% de su ajo al país vecino.

Impacto en Mendoza

El sector productor mendocino advierte que la competencia de precios resultante es insostenible en el contexto económico actual de Argentina. Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, señaló que la eliminación de la carga arancelaria más alta —equivalente a US$7 por caja— deja a los agricultores locales en desventaja. Según estimaciones, muchos podrían enfrentar pérdidas de hasta US$2,000 por hectárea.

Reacciones y gestiones locales

Ante la incertidumbre, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, trabaja para que Brasil reconsidere la decisión. El ajo es el tercer producto que más exporta la provincia, y el 75% de lo producido en Mendoza se vende al mercado brasileño, lo que convierte a esta situación en un desafío estratégico para la economía regional.

Detalles de la medida brasileña

Se eliminó un arancel de US$0,78 por kilo para las cuatro empresas chinas.

para las cuatro empresas chinas. También se eximió el arancel del 35% por ser China un país extra-Mercosur .

. El precio de referencia resultante deja el kilo de ajo chino en US$1,69 y la caja de 10 kilos en US$16,90.

Estas condiciones hacen que la competencia de precios sea insostenible para los productores argentinos, según advierten los referentes del sector.

Riesgo económico para los productores mendocinos

