Comercio exterior

Brasil flexibiliza aranceles al ajo chino y pone en riesgo la producción de Mendoza

La medida brasileña beneficia a cuatro empresas asiáticas, encareciendo la competencia para los productores mendocinos que venden el 75% de su ajo al país vecino.

Mendoza, principal productora de ajo de Argentina, enfrenta un duro golpe económico tras la decisión de Brasil de flexibilizar los aranceles al ajo proveniente de China.

La resolución exceptúa a cuatro empresas chinas de pagar los aranceles más altos, dejando el kilo de ajo a US$1,69, un precio que los productores locales consideran insostenible. Con el 75% de la producción provincial destinada al mercado brasileño, el sector teme pérdidas significativas que podrían afectar a gran parte de sus agricultores.

Impacto en Mendoza

El sector productor mendocino advierte que la competencia de precios resultante es insostenible en el contexto económico actual de Argentina. Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, señaló que la eliminación de la carga arancelaria más alta —equivalente a US$7 por caja— deja a los agricultores locales en desventaja. Según estimaciones, muchos podrían enfrentar pérdidas de hasta US$2,000 por hectárea.

Reacciones y gestiones locales

Ante la incertidumbre, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, trabaja para que Brasil reconsidere la decisión. El ajo es el tercer producto que más exporta la provincia, y el 75% de lo producido en Mendoza se vende al mercado brasileño, lo que convierte a esta situación en un desafío estratégico para la economía regional.

Mendoza, principal productora de ajo, bajo presión

La provincia de Mendoza concentra el 75% de la producción nacional de ajo destinada a Brasil y lidera la producción de esta hortaliza en el país. La reciente decisión del Gobierno brasileño y la Asociación Nacional de Productores de Ajo de Brasil (Anapa) de flexibilizar los aranceles para el ajo chino generó preocupación en los productores locales.

Aunque Brasil renovó su tasa antidumping para el ajo chino, la resolución incluyó excepciones para cuatro compañías asiáticas, que quedaron liberadas de la carga arancelaria más alta.

Detalles de la medida brasileña

  • Se eliminó un arancel de US$0,78 por kilo para las cuatro empresas chinas.
  • También se eximió el arancel del 35% por ser China un país extra-Mercosur.
  • El precio de referencia resultante deja el kilo de ajo chino en US$1,69 y la caja de 10 kilos en US$16,90.

Estas condiciones hacen que la competencia de precios sea insostenible para los productores argentinos, según advierten los referentes del sector.

Riesgo económico para los productores mendocinos

Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, señaló que la eliminación del arancel más alto —equivalente a US$7 por caja— deja a los agricultores en una situación crítica.

  • Muchos productores podrían enfrentar pérdidas de hasta US$2,000 por hectárea.
  • El ajo es el tercer producto más exportado de Mendoza, y la mayor parte de la producción (75%) se destina a Brasil.

