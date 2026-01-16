Noticias Mendoza

Mendoza
Averiguación de paradero

Buscan a Cristian Barrera, un joven de 31 años desaparecido en Guaymallén

Salió de su casa en el Barrio Policial de Bermejo el martes 13 de enero y nunca regresó. Su familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.

Cristian Barrera, un joven desaparecido de 31 años, es intensamente buscado en Guaymallén luego de haber salido de su vivienda el martes 13 de enero por la mañana y no regresar. Desde ese momento, no se tiene ningún tipo de información sobre su paradero y su familia atraviesa horas de profunda angustia.

¿Cuándo y dónde fue visto por última vez Cristian Barrera?

Según el relato de sus familiares, Cristian salió de su casa ubicada en el Barrio Policial de Bermejo cerca de las 9 de la mañana. Tenía previsto realizar compras puntuales y regresar a su hogar, pero nunca volvió.

¿Qué actividades iba a realizar antes de desaparecer?

El joven había salido con la intención de comprar bolsas para el comercio familiar de su madre y adquirir un repuesto para reparar su motocicleta. Luego de eso, planeaba regresar a su casa para continuar con su rutina habitual.

¿Qué dijo la familia sobre la desaparición?

Rodrigo, hermano de Cristian, explicó que realizaron múltiples averiguaciones sin resultados positivos.
“No tenemos novedades. Fuimos a los negocios donde tenía que ir a comprar y nos dicen que nunca llegó. También recorrimos hospitales, pero no hay información”, señaló.

¿Cómo se encontraba Cristian antes de salir de su casa?

De acuerdo al testimonio de su hermano, Cristian se encontraba en buen estado de ánimo y no atravesaba conflictos familiares. Ese mismo día tenía previsto arreglar la moto junto a él y, más tarde, encontrarse con su novia.

“Todo era normal. Ya pasaron más de 48 horas sin ningún tipo de noticia”, expresó Rodrigo.

¿Había notado la familia algún cambio reciente en su conducta?

Rodrigo indicó que, tras una discusión familiar previa, Cristian había decidido modificar algunos hábitos de su vida cotidiana. En los últimos días mostraba mayor interés por su estado físico y por llevar una alimentación más saludable.

¿Cómo puede colaborar la comunidad para encontrarlo?

La familia de Cristian Barrera solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero. Ante cualquier información, piden comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

