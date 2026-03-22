Buscan a una chica de 14 años en San Rafael: piden ayuda urgente para encontrar a Milagros Rosales Federighi

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una chica de 14 años desaparecida en San Rafael. Solicitan colaboración inmediata de la comunidad.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitió un comunicado oficial para intensificar la búsqueda de Milagros Julia Rosales Federighi, una chica de 14 años que desapareció en San Rafael. La adolescente fue vista por última vez el 20 de marzo de 2026 y desde entonces no se tienen datos certeros sobre su paradero, por lo que la Justicia pidió colaboración urgente de la ciudadanía.

¿Quién es la chica desaparecida en San Rafael?

Milagros Julia Rosales Federighi es una adolescente de 14 años oriunda de la localidad de Salto de las Rosas, ubicada en el distrito de Cañada Seca, en el departamento de San Rafael.

De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez en el domicilio de su madre durante la jornada del 20 de marzo de 2026. A partir de ese momento, y ante la falta de contacto o información sobre su ubicación, se activaron los protocolos correspondientes para la búsqueda de personas.

El caso es seguido de cerca por la Justicia, que ya inició las actuaciones correspondientes para intentar determinar las circunstancias en las que se produjo su desaparición y avanzar en su localización lo antes posible.

¿Cómo es la descripción física de Milagros Rosales Federighi?

Según consta en el expediente judicial difundido por las autoridades, la chica presenta las siguientes características físicas:

Contextura delgada

Ojos de color marrón

Cabello corto de color castaño

No posee tatuajes ni cicatrices visibles

Además, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de ausentarse de su hogar, lo que dificulta aún más su identificación en la vía pública.

Este tipo de datos son clave en las primeras horas de búsqueda, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de difundir la imagen y características de la menor para aumentar las probabilidades de hallazgo.

¿Qué hacer si tenés información sobre su paradero?

Frente a esta situación, la Justicia solicitó el apoyo activo de la comunidad mendocina. Remarcaron que cualquier dato, incluso si parece menor, puede ser fundamental para orientar la investigación y permitir ubicar a la adolescente.

Quienes puedan aportar información relevante deben:

Comunicarse de manera inmediata con la línea de emergencias 911

Acercarse a la comisaría o dependencia policial más cercana

Brindar detalles precisos sobre posibles avistamientos o datos de interés

Las autoridades destacaron que la rapidez en la comunicación de la información puede marcar una diferencia determinante en este tipo de casos.

¿Por qué es clave la difusión en casos de búsqueda de personas?

En situaciones de desaparición de menores, la difusión pública cumple un rol fundamental. Cuantas más personas conozcan el caso, mayores son las posibilidades de que alguien pueda aportar un dato útil para la investigación.

En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal insistieron en compartir la información a través de redes sociales, medios de comunicación y canales comunitarios, siempre utilizando datos oficiales para evitar confusiones o información errónea.

Además, recordaron que el compromiso ciudadano es una herramienta clave para acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia, especialmente en las primeras horas de búsqueda.

¿Cómo actúan las autoridades ante una desaparición?

Ante la denuncia por la desaparición de una persona menor de edad, se activan de inmediato protocolos específicos que incluyen la intervención de distintas áreas de investigación, fuerzas policiales y organismos judiciales.

Estas acciones pueden incluir:

Recolección de testimonios en el entorno cercano

Análisis de cámaras de seguridad

Difusión de alertas oficiales

Coordinación con otras jurisdicciones

El objetivo es agilizar la localización y resguardar la integridad de la persona buscada.

Mientras tanto, la investigación continúa en curso y se mantiene abierta a la incorporación de nuevos datos que puedan surgir a partir de la colaboración de la comunidad.