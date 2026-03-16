Buscan a una mujer desaparecida en San Rafael: piden ayuda para encontrar a Carla Sosa Peñalver

La Justicia emitió un pedido de paradero para localizar a Carla María Sosa Peñalver, de 39 años, desaparecida desde el domingo en la zona de Cuadro Benegas, en San Rafael. Solicitan a la comunidad aportar cualquier dato que ayude a encontrarla.

Una mujer desaparecida de 39 años es intensamente buscada en el sur de Mendoza, en el departamento de San Rafael, luego de que se denunciara su desaparición durante el fin de semana. La Justicia emitió un pedido de paradero para dar con Carla María Sosa Peñalver, quien fue vista por última vez el domingo al mediodía en la zona de Cuadro Benegas, en el departamento de San Rafael.

La investigación se encuentra en manos de la fiscalía correspondiente, que activó el protocolo de búsqueda y solicitó la colaboración de la comunidad para intentar localizar a la mujer. Desde entonces se realizan distintas tareas de rastrillaje y relevamiento de información para reconstruir sus últimos movimientos.

Familiares y autoridades señalaron que desde el momento en que fue vista por última vez no se volvió a tener contacto con ella, lo que motivó la denuncia y el inicio del operativo de búsqueda.

¿Quién es la mujer desaparecida en San Rafael?

La mujer fue identificada como Carla María Sosa Peñalver, de 39 años. Según la descripción difundida oficialmente por las autoridades, mide aproximadamente 1,65 metros de altura, es de contextura robusta, tiene ojos verdes y cabello castaño claro, largo y con ondas.

Al momento de su desaparición vestía:

pantalón de jean azul

remera blanca estampada

zapatillas deportivas blancas

Estos datos fueron difundidos por los investigadores con el objetivo de facilitar su identificación y ampliar el alcance del operativo de búsqueda en el departamento y zonas cercanas.

Las autoridades remarcaron la importancia de compartir la información para que más personas puedan reconocerla en caso de haberla visto en las últimas horas.

¿Dónde fue vista por última vez Carla Sosa Peñalver?

Según la información oficial, la mujer fue vista por última vez al mediodía del domingo 15 de marzo en la zona de Cuadro Benegas, un distrito ubicado en las afueras de la ciudad de San Rafael.

A partir de ese momento, familiares y allegados no volvieron a tener noticias sobre su paradero, lo que generó preocupación y derivó en la denuncia ante las autoridades.

Tras la activación del protocolo de búsqueda, se comenzaron a analizar posibles recorridos, registros y testimonios que permitan reconstruir qué ocurrió luego de ese momento.

¿Qué pista investigan las autoridades?

Uno de los datos que podría resultar clave para la investigación es que la mujer podría estar desplazándose en un automóvil Renault Logan de color negro.

Las autoridades difundieron también el dominio del vehículo para facilitar su identificación y permitir que cualquier persona que lo haya visto pueda aportar información.

Los investigadores trabajan para determinar si el vehículo fue utilizado luego de su desaparición y si existen registros de cámaras de seguridad que permitan seguir su recorrido.

Este tipo de pistas suele resultar fundamental para reconstruir los movimientos previos a la desaparición y orientar los operativos de búsqueda.

¿Cómo colaborar con la búsqueda de la mujer desaparecida?

La investigación es coordinada por la Oficina Fiscal N.º 2, que interviene en el caso y dirige las medidas destinadas a localizar a la mujer.

Desde la fiscalía solicitaron la colaboración de la población y pidieron que cualquier persona que tenga información que pueda resultar útil se comunique de inmediato con las autoridades.

Los canales habilitados para aportar datos son:

llamar al 911

acercarse a la dependencia policial más cercana

Incluso datos que puedan parecer menores podrían resultar relevantes para reconstruir el recorrido de la mujer o determinar en qué lugar se encuentra.

La difusión pública del pedido de paradero busca ampliar el alcance de la búsqueda y generar nuevas pistas que permitan avanzar en la investigación.

Mientras tanto, continúan los operativos en distintas zonas del sur de Mendoza y las tareas de análisis de información para tratar de establecer qué ocurrió tras el último momento en que fue vista en Cuadro Benegas.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier dato puede ser clave para localizar a Carla María Sosa Peñalver y esclarecer su desaparición.