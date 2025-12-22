Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado para dar con el paradero de Edith Norma Zurita, quien fue vista por última vez el viernes 19 de este mes. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°18.

El Ministerio Público Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de Edith Norma Zurita, una mujer de 59 años que se encuentra desaparecida desde el viernes 19. Según la información oficial, fue vista por última vez en su domicilio del departamento de Maipú.

¿Quién es la mujer desaparecida en Maipú?

De acuerdo al reporte difundido por las autoridades, Edith Norma Zurita presenta las siguientes características físicas:

Contextura robusta

Estatura aproximada de 1,56 metros

Tez trigueña

Cabello largo, color castaño oscuro

Usa lentes

No posee tatuajes ni cicatrices visibles

¿Qué se sabe sobre el momento de la desaparición?

Según la denuncia realizada, la mujer se encontraba en su vivienda de Maipú al momento de la desaparición. Las autoridades indicaron que no fue posible determinar la vestimenta que llevaba puesta la última vez que fue vista.

¿Quién investiga el caso?

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°18, que trabaja en la búsqueda y recopilación de información para establecer el paradero de la mujer.

¿Dónde aportar información?

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que tenga información relevante o que haya tenido contacto con Edith Norma Zurita se comunique de manera urgente con la línea de emergencias 911.