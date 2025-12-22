Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Maipú

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado para dar con el paradero de Edith Norma Zurita, quien fue vista por última vez el viernes 19 de este mes. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°18.

El Ministerio Público Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de Edith Norma Zurita, una mujer de 59 años que se encuentra desaparecida desde el viernes 19. Según la información oficial, fue vista por última vez en su domicilio del departamento de Maipú.

¿Quién es la mujer desaparecida en Maipú?

De acuerdo al reporte difundido por las autoridades, Edith Norma Zurita presenta las siguientes características físicas:

  • Contextura robusta
  • Estatura aproximada de 1,56 metros
  • Tez trigueña
  • Cabello largo, color castaño oscuro
  • Usa lentes
  • No posee tatuajes ni cicatrices visibles

¿Qué se sabe sobre el momento de la desaparición?

Según la denuncia realizada, la mujer se encontraba en su vivienda de Maipú al momento de la desaparición. Las autoridades indicaron que no fue posible determinar la vestimenta que llevaba puesta la última vez que fue vista.

¿Quién investiga el caso?

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°18, que trabaja en la búsqueda y recopilación de información para establecer el paradero de la mujer.

¿Dónde aportar información?

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que tenga información relevante o que haya tenido contacto con Edith Norma Zurita se comunique de manera urgente con la línea de emergencias 911.

También puedes leer

Maipú

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza

Plaza Independencia

Más de 45 mil personas disfrutaron de Ciudad Navideña en la Ciudad de Mendoza

Investigación judicial

Así operaba la banda que estafaba y extorsionaba desde las cárceles de Mendoza

Sueño Bonarda

Lucía Valentina Rosalez es la nueva Reina de la Vendimia de San Martín

Las Heras y Lavalle

Minería en Mendoza: avanza un nuevo distrito en el Norte con foco en licencia social

James Cameron

“Avatar: Fuego y ceniza” debutó con críticas tibias pese a sus buenas proyecciones

Te puede interesar

Automovilismo

Yacopini está lúcido, respira por sus propios medios y sigue bajo observación

Maipú

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza

Plaza Independencia

Más de 45 mil personas disfrutaron de Ciudad Navideña en la Ciudad de Mendoza

Investigación judicial

Así operaba la banda que estafaba y extorsionaba desde las cárceles de Mendoza

Sueño Bonarda

Lucía Valentina Rosalez es la nueva Reina de la Vendimia de San Martín

Las Heras y Lavalle

Minería en Mendoza: avanza un nuevo distrito en el Norte con foco en licencia social

James Cameron

“Avatar: Fuego y ceniza” debutó con críticas tibias pese a sus buenas proyecciones

Paseo del Bonarda

Más de 8 mil vecinos celebraron el aniversario de General San Martín con música

Salud pública

Gripe A (H3N2): anticipan un aumento de casos, pero descartan un escenario crítico

Estrictos controles

SOAPEX: el seguro obligatorio para viajar a Chile en vehículo particular

Vialidad provincial

Habilitaron paradores de servicios en alta montaña para viajeros a Chile

Escenario crítico

Alerta hídrica: el río Mendoza opera con solo un 40% del caudal esperado

Actividades recreativas

La Ciudad de Mendoza lanzó oficialmente las Escuelas de Verano 2025–2026

Mecatrónica y empleo

La robótica crece en Mendoza: formación académica, industria e impacto laboral

Estado del tiempo

Alerta por Zonda y tormentas: pronóstico extendido para Mendoza

De Dorrego

Victoria Segura Walrond fue coronada reina de la Vendimia de Guaymallén

En Italia

El metegol paralímpico mendocino hará historia y jugará el Mundial de Clubes

Lucha antiminera

Convocan a una nueva movilización en Mendoza contra el proyecto San Jorge

Básquet

Israelita Macabi se quedó con la serie anual de la Superliga ante Godoy Cruz

Ciudad de Mendoza

Felipe Jofré tocó la campana tras vencer un cáncer infantil en Mendoza