API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Mendoza
Calor, tormentas y granizo: cómo estará el fin de semana largo en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el Gran Mendoza y el Valle de Uco por tormentas aisladas, ráfagas intensas, abundante lluvia y la eventual caída de granizo. Las condiciones más severas se esperan entre la tarde y la noche del sábado.

Mendoza se prepara para un fin de semana largo marcado por condiciones veraniegas extremas: calor, inestabilidad, tormentas fuertes y posible granizo. La advertencia fue emitida este jueves por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que incluyó a numerosos departamentos del Gran Mendoza y el Valle de Uco bajo alerta amarilla.

¿Qué zonas de Mendoza están bajo alerta por tormentas?

La advertencia abarca a San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

Según el SMN, estos sectores podrían experimentar tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, abundante precipitación en cortos períodos y posible caída de granizo.

¿Cuánta lluvia se espera y cuándo llegarán los fenómenos más intensos?

El organismo prevé entre 30 y 50 milímetros de agua acumulada, con la posibilidad de registros superiores en zonas puntuales.
Las condiciones más significativas se desarrollarían durante la tarde y la noche del sábado 6 de noviembre. En áreas de alta montaña, las precipitaciones podrían presentarse como granizo y/o nieve.

¿Hubo alertas adicionales en el sur provincial?

Durante la tarde, el SMN difundió un aviso a muy corto plazo para la zona central de San Rafael por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Las recomendaciones incluyen asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, refugiarse en lugares cerrados, evitar el contacto con artefactos eléctricos y mantenerse alejados de espejos de agua ante el riesgo de descargas eléctricas.

¿Qué dice el pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días?

Para esta noche se esperan tormentas.

El viernes continuará caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas dispersas hacia la noche. La máxima será de 36ºC y la mínima de 22ºC.

¿Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo?

El sábado estará parcialmente nublado, con lluvias, tormentas, descenso de la temperatura y fuertes vientos. La máxima será de 31ºC y la mínima de 21ºC.

El domingo persistirá el ambiente inestable, con cielo nublado, lluvias, tormentas y un nuevo descenso térmico: máxima de 25ºC y mínima de 14ºC.

¿Qué se espera para el lunes?

El lunes se prevé una mejora en las condiciones, con nubosidad parcial, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 29ºC y la mínima será de 14ºC.

