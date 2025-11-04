La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo más de la mitad de los votos en las recientes elecciones legislativas de Mendoza, generando debate sobre las candidaturas testimoniales y la posible no asunción de Luis Petri como diputado nacional.

El 26 de octubre de 2025, la alianza La Libertad Avanza junto a Cambia Mendoza alcanzó un 53,7% de los votos afirmativos en la categoría de diputados nacionales en Mendoza, una victoria contundente que sorprendió tanto a simpatizantes como críticos.

Sin embargo, la situación de algunas candidaturas testimoniales vuelve a poner en foco la ética política y la representatividad, especialmente en el caso del aún ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, quien podría no asumir su banca para competir en la gobernación de Mendoza.

El caso de Luis Petri es llamativo sobre todo porque no hay un reemplazo claro. Es el único funcionario de Javier Milei que aún no eligió quién lo sustituya a pesar de haber en sus manos un listado de posibles nuevos funcionarios.

Entre ellos están el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Isaac, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, Luciana Carrasco.

La nueva polémica de Luis Petri

La práctica de las candidaturas testimoniales genera un rechazo creciente en la sociedad argentina y en Mendoza, donde el electorado exige mayor transparencia y compromiso real de sus representantes.

Iniciativas legislativas buscan sancionar estas maniobras para evitar el uso electoral como estrategia sin intención de gobernar.

El caso de Luis Petri simboliza una tensión entre el respaldo electoral y las estrategias políticas que desafían la confianza democrática, una cuestión que sigue siendo objeto de intenso debate público y político en la provincia.

Candidaturas testimoniales en Argentina

Una candidatura testimonial en Argentina es cuando un político reconocido se postula en una lista electoral no con la intención de asumir el cargo en caso de ser electo, sino para aportar votos y fortalecer a otros candidatos de su partido o coalición.

Esta práctica busca maximizar el caudal de votos aprovechando la popularidad del candidato “estrella”, pero genera fuertes críticas por considerarse un engaño al electorado y un déficit democrático, ya que el elegido renuncia y deja su lugar a otro, afectando la representatividad directa.

Aunque no está prohibida, es cuestionada éticamente y provoca debates sobre transparencia y honestidad en la política electoral argentina.

Argumentos legales a favor y en contra de la práctica

Los argumentos legales a favor y en contra de las candidaturas testimoniales en Argentina pueden resumirse así:

Argumentos a favor:

No existe una prohibición legal expresa contra esta práctica, por lo que se considera legítimo que un candidato se postule para fortalecer la lista electoral de su partido o coalición.

Permite a los partidos maximizar sus votos aprovechando la popularidad de ciertos candidatos reconocidos sin que necesariamente deban asumir el cargo, favoreciendo estrategias electorales.

Apoyan la libertad política y de candidatura, entendida como un derecho básico para participar en elecciones, incluso en posiciones temporales o simbólicas.

Argumentos en contra:

Se percibe como una maniobra engañosa que vulnera el principio de representatividad y la voluntad efectiva del electorado, al presentar candidaturas sin intención real de mandato.

Puede ir en contra del espíritu de la Constitución y leyes electorales que buscan asegurar la transparencia, la responsabilidad y el compromiso real de los representantes electos.

Genera una desconfianza ciudadana, perjudicando la calidad democrática y alentando un trato instrumental de la política que puede llevar a sanciones legales o normativas.

En algunos ámbitos, hay proyectos legislativos para sancionar o penalizar esta práctica, considerando que afecta derechos políticos y al voto genuino de la ciudadanía.

En resumen, la discusión legal gira en torno a la interpretación de la libertad de candidatura versus la protección del derecho a una representación electoral genuina y transparente, balance que aún genera debate y propuestas legislativas en Argentina.