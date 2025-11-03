Los hinchas de Independiente Rivadavia acamparon desde el fin de semana para conseguir un lugar en la final ante Argentinos Juniors. Este lunes se registraron incidentes en el inicio de la venta.

La venta de entradas para la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors desató este lunes largas filas y tensión en el estadio Bautista Gargantini, donde los hinchas del Azul se agolparon desde temprano con la esperanza de conseguir un ticket para el partido que se disputará el miércoles en Córdoba.

Euforia y tensión en la previa del partido

Con la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors a la vuelta de la esquina, la expectativa crece entre los hinchas del Azul. El próximo miércoles a las 21.10, en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, el equipo mendocino buscará hacer historia y quedarse con el título.

Hinchas acampando en el Gargantini

Desde el fin de semana, decenas de simpatizantes leprosos acamparon en las afueras del estadio Bautista Gargantini, con la esperanza de conseguir una de las entradas disponibles. La escasa cantidad de tickets que recibirá cada institución finalista generó una fuerte demanda y largas filas que se mantuvieron durante horas.

Incidentes durante la venta

Este lunes por la mañana, cuando comenzó oficialmente la venta de entradas en el estadio del Parque, se registraron momentos de tensión e incidentes, pese al operativo de seguridad dispuesto con presencia de Policía de Mendoza e Infantería.

Prioridad para socios

Desde el club informaron que la prioridad de compra corresponde a los socios de Independiente Rivadavia. En caso de que queden remanentes, las entradas se habilitarán para el público general a partir de las 14:00 de este lunes.

Final histórica

Con una provincia movilizada y la ilusión intacta, Independiente Rivadavia se prepara para vivir una final histórica que podría marcar un antes y un después en su historia deportiva.