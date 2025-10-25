La Lepra superó a River por 4-3 desde los doce pasos en un partido disputado en el estadio “Mario Alberto Kempes” y ahora enfrentará a Argentinos Juniors en la final. El encuentro estuvo marcado por la intensidad de las lluvias y la solidez defensiva del equipo mendocino.

Independiente Rivadavia logró un triunfo histórico al eliminar a River en la tanda de penales y avanzar a la final de la Copa Argentina. Tras un empate sin goles en el tiempo regular, la Lepra se impuso 4-3 desde los doce pasos, destacando la actuación del arquero Centurión y la disciplina táctica del equipo, que supo neutralizar los ataques del conjunto “millonario” bajo condiciones climáticas adversas en el estadio “Mario Alberto Kempes”.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA ELIMINA A RIVER Y AVANZA A LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA

Partido sin goles y definición por penales

Independiente Rivadavia se impuso a River por 4-3 en la tanda de penales después de un empate 0-0 en el tiempo regular, disputado en el estadio “Mario Alberto Kempes”. La Lepra ahora enfrentará a Argentinos Juniors en la final del torneo. El partido estuvo interrumpido casi 30 minutos en el entretiempo debido a intensas lluvias, pero el equipo mendocino se mantuvo firme y organizado.

PRIMER TIEMPO – La Lepra controla el mediocampo y cierra espacios

Desde el inicio, Independiente buscó asociarse en el medio y aprovechar contras rápidas, mientras River apostó por Salas y Driussi para generar peligro. Las ocasiones más claras incluyeron un remate de Juanfer que dio en el palo y varios intentos de Quintero que fueron contenidos por la defensa azul. La Lepra se acomodó en un 4-4-2 para neutralizar los ataques rivales y Centurión destacó con intervenciones clave.

Cambios destacados: Colidio ingresó por Driussi para reforzar la ofensiva y Villa continuó liderando las contras.

SEGUNDO TIEMPO – Independiente mejor posicionado

La Lepra mostró mayor control del balón y generó oportunidades claras con Villa y Colidio, mientras River intentó responder con remates de media distancia. La defensa azul se mantuvo sólida, cortando avances peligrosos y evitando remates cómodos de los delanteros rivales.

Cambios: Borja por Salas, Meza y Jaime ingresaron para refrescar la ofensiva de ambos equipos. Centurión volvió a destacarse con atajadas decisivas, manteniendo el cero en el arco mendocino.

TANDA DE PENALES – Centurión, clave en la victoria

La definición desde los doce pasos favoreció a la Lepra 4-3:

Borja: atajó Centurión

atajó Centurión Gómez: 1-0

1-0 Galoppo: palo y afuera

palo y afuera Costa: desviado

desviado Colidio: 1-1

1-1 Sartori: 2-1

2-1 Meza: 2-2

2-2 Studer: 3-2

3-2 Montiel: 3-3

3-3 Villa: 4-3

La combinación de disciplina defensiva, presión táctica y la actuación del arquero fueron determinantes para el triunfo histórico.