Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

La Lepra superó a River por 4-3 desde los doce pasos en un partido disputado en el estadio “Mario Alberto Kempes” y ahora enfrentará a Argentinos Juniors en la final. El encuentro estuvo marcado por la intensidad de las lluvias y la solidez defensiva del equipo mendocino.

Independiente Rivadavia logró un triunfo histórico al eliminar a River en la tanda de penales y avanzar a la final de la Copa Argentina. Tras un empate sin goles en el tiempo regular, la Lepra se impuso 4-3 desde los doce pasos, destacando la actuación del arquero Centurión y la disciplina táctica del equipo, que supo neutralizar los ataques del conjunto “millonario” bajo condiciones climáticas adversas en el estadio “Mario Alberto Kempes”.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA ELIMINA A RIVER Y AVANZA A LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA

Partido sin goles y definición por penales

Independiente Rivadavia se impuso a River por 4-3 en la tanda de penales después de un empate 0-0 en el tiempo regular, disputado en el estadio “Mario Alberto Kempes”. La Lepra ahora enfrentará a Argentinos Juniors en la final del torneo. El partido estuvo interrumpido casi 30 minutos en el entretiempo debido a intensas lluvias, pero el equipo mendocino se mantuvo firme y organizado.

PRIMER TIEMPO – La Lepra controla el mediocampo y cierra espacios

Desde el inicio, Independiente buscó asociarse en el medio y aprovechar contras rápidas, mientras River apostó por Salas y Driussi para generar peligro. Las ocasiones más claras incluyeron un remate de Juanfer que dio en el palo y varios intentos de Quintero que fueron contenidos por la defensa azul. La Lepra se acomodó en un 4-4-2 para neutralizar los ataques rivales y Centurión destacó con intervenciones clave.

Cambios destacados: Colidio ingresó por Driussi para reforzar la ofensiva y Villa continuó liderando las contras.

SEGUNDO TIEMPO – Independiente mejor posicionado

La Lepra mostró mayor control del balón y generó oportunidades claras con Villa y Colidio, mientras River intentó responder con remates de media distancia. La defensa azul se mantuvo sólida, cortando avances peligrosos y evitando remates cómodos de los delanteros rivales.

Cambios: Borja por Salas, Meza y Jaime ingresaron para refrescar la ofensiva de ambos equipos. Centurión volvió a destacarse con atajadas decisivas, manteniendo el cero en el arco mendocino.

TANDA DE PENALES – Centurión, clave en la victoria

La definición desde los doce pasos favoreció a la Lepra 4-3:

  • Borja: atajó Centurión
  • Gómez: 1-0
  • Galoppo: palo y afuera
  • Costa: desviado
  • Colidio: 1-1
  • Sartori: 2-1
  • Meza: 2-2
  • Studer: 3-2
  • Montiel: 3-3
  • Villa: 4-3

La combinación de disciplina defensiva, presión táctica y la actuación del arquero fueron determinantes para el triunfo histórico.

También puedes leer

Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

Crisis financiera

Fundación CONIN, que salvó a 45.500 niños, enfrenta dificultades para pagar sueldos

Crisis histórica

Mendoza pierde más de 1.500 viñedos en una década y el consumo de vino se desploma

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Te puede interesar

Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

Crisis financiera

Fundación CONIN, que salvó a 45.500 niños, enfrenta dificultades para pagar sueldos

Crisis histórica

Mendoza pierde más de 1.500 viñedos en una década y el consumo de vino se desploma

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas
Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV

Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave