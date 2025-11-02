La abogada de la provincia de Mendoza criticó duramente la forma de hacer política del presidente, esquivando consensos y la consulta a los distintos poderes de la República Argentina.

En un contundente análisis político transmitido en vivo por su canal de YouTube, la abogada mendocina Carolina Jacky, especialista en violencia de género, cuestionó severamente la gestión del presidente Javier Milei y su relación con el expresidente Mauricio Macri, utilizando la metáfora de las “milanesas” para describir los momentos incómodos de esta alianza política.

La jurista centró su crítica en la falta de respeto a la división de poderes que caracteriza, según su análisis, la conducción actual del gobierno nacional.

“Milanesas de shock”: la metáfora de una alianza incómoda

Jacky empleó una particular analogía para referirse a los encuentros entre Milei y Macri, donde “le sirven milanesas, pero no de soja”, en referencia a las “milanesas de shock” que el actual presidente le estaría sirviendo políticamente al líder del PRO.

La abogada utilizó esta metáfora para ilustrar los momentos tensos y las decisiones unilaterales que han marcado la relación entre ambos dirigentes, señalando que estos encuentros reflejan una dinámica política conflictiva más que una verdadera construcción de consensos.

La crítica central: gobernar sin respetar los tres poderes

El eje principal del análisis de Carolina Jacky se enfocó en la necesidad de que el gobierno nacional “haga política seriamente”, buscando acuerdos genuinos y respetando la autonomía de los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Según la especialista, la forma de conducción actual genera inestabilidad institucional debido a la propia conducta del gobierno, que esquiva sistemáticamente los consensos y evita la consulta a los distintos poderes en Argentina.

El daño colateral al PRO y el panorama hacia 2027

En su transmisión, Jacky también reflexionó sobre cómo la conducta política de Mauricio Macri ha impactado negativamente en su propio partido, el PRO, debilitando su estructura y credibilidad.

La abogada advirtió que el panorama político hacia las elecciones de 2027 aparece cada vez más teñido por el partido de Milei, La Libertad Avanza, en detrimento de las fuerzas políticas tradicionales que no logran consolidar una alternativa sólida.

El Congreso como límite real del poder presidencial

Uno de los puntos más relevantes del análisis fue la advertencia sobre los límites constitucionales del presidente. Carolina Jacky enfatizó que estos límites están claramente establecidos en el Congreso de la Nación, y que cualquier intento de avanzar sin ese poder resultará infructuoso.

Reformas en el horizonte: ¿consenso o imposición?

La especialista destacó que las futuras reformas que el gobierno pretende impulsar —laboral, tributaria y previsional— no podrán concretarse sin acuerdos serios y amplios en el Parlamento.

“Las reformas requieren de acuerdos serios”, subrayó Jacky, advirtiendo que la estrategia de confrontación permanente y la falta de diálogo institucional podrían convertirse en el principal obstáculo para la agenda legislativa del oficialismo.

Un llamado a la institucionalidad

El análisis político, económico y legal que ofreció Carolina Jacky en su canal de YouTube representa una voz crítica que pone el foco en la institucionalidad y el respeto a las formas republicanas de gobierno.

La abogada mendocina cuestionó un estilo de gestión que, según su visión, prioriza el shock y la confrontación por sobre la construcción de consensos necesarios para gobernar un país con la complejidad institucional de Argentina.

Su advertencia es clara: sin respetar los mecanismos de control y equilibrio entre poderes, y sin construir mayorías legislativas genuinas, el gobierno enfrentará dificultades crecientes para avanzar con su agenda de transformaciones.