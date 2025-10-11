Noticias Mendoza

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

La candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, repasó los principales temas de la agenda provincial y nacional.

En un encuentro reciente, la candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, de Protectora Fuerza Política, habló sobre los principales temas de la agenda provincial y nacional. Desde la minería y la energía hasta la educación sexual integral, Jacky dejó clara su postura en cada tema, mezclando compromiso con matices críticos hacia la gestión actual.

Durante la charla, Jacky defendió la minería responsable: “Sí, debe promoverse, cumpliendo con la 7722 y los estándares internacionales del cuidado del ambiente. Esto también está en la Constitución Nacional”, señaló. Sin embargo, cuestionó la concentración de poder en la provincia: “Eso no se puede hacer con un control que dependa de un solo hombre. Ahí aparece el señor feudal que es el gobernador actual, y como controla todo el poder, es imposible lograrlo. Pero eso será cuestión de los legisladores”.

💡 Economía, subsidios y transporte

Sobre el rol del Estado en la economía, Jacky subrayó que subsidiar energía y transporte es compatible con una economía social de mercado. “Inglaterra tiene subsidiado el transporte ferroviario. Suiza también. Lo importante es que haya un presupuesto nacional claro, que permita decidir a dónde va cada recurso”, explicó.

⚖️ Derechos y legislación

Respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Jacky afirmó que debe mantenerse: “Está en la convención internacional CEDAW. Argentina debe respetarla. La ley es un reflejo de un tratado ya firmado; parece que nadie lee los tratados”, aseguró.

Sobre la edad de imputabilidad penal, sostuvo que cualquier cambio debe contemplar resguardos internacionales, especialmente los derechos del niño. Y sobre la educación sexual integral, fue enfática: “Obvio, fundamental para evitar los abusos sexuales”.

🌿 Medio ambiente y energías renovables

Jacky opinó que la ley de glaciares debe repensarse constantemente, siempre respetando la protección ambiental. Además, propuso incentivos para inversiones particulares en energía renovable, como créditos especiales para paneles solares, más que beneficios directos a empresas.

🤝 Diálogo interno en la política

Consultada sobre su relación con Daniel Orozco, con quien comparte espacio en la fuerza, Jacky fue clara: “Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso lo digo con todos, incluso Espert. Lo demás es ético, moral, lo que sea”.

Contó además que mantuvo una conversación privada con Orozco para aclarar dudas sobre su gestión anterior: “Le pedí nombres de personas que habían sido designadas desde otras municipalidades. Me los dio y me permitió ver quiénes estaban implicados en causas judiciales. El único castigado fue él”.

