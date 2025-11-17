La federación enfrenta un escenario inédito que podría comprometer la estabilidad financiera del sistema cooperativo vitivinícola. Más de 30 cooperativas asociadas quedarían expuestas a un impacto millonario.

La definición judicial sobre la situación de Fecovita mantiene en alerta a todo el sector vitivinícola de Mendoza. Las cooperativas que integran la federación observan con preocupación un fallo que podría derivar en obligaciones económicas significativas, poniendo en riesgo la continuidad de varias entidades de base que sostienen la producción primaria en amplias zonas rurales de la provincia.

Un posible impacto millonario para las bases cooperativas

De acuerdo con los datos patrimoniales de cierre 2024, la eventual condena involucraría a 30 mil millones de pesos aproximadamente. La distribución de ese capital integrado muestra cuáles serían las entidades más comprometidas, tanto por su peso dentro del sistema como por la magnitud de la deuda estimada que deberían afrontar.

Las cooperativas con mayor exposición económica

Las tres cooperativas más comprometidas por monto de capital integrado son Norte Mendocino, Ingeniero Giagnoni y Nueva California, que en conjunto concentran casi el 35% del total. En todos los casos, sus aportes las ubican al frente de una posible obligación millonaria que podría afectar seriamente su operatoria, su flujo financiero y su relación con productores asociados.

Ranking completo de cooperativas y deuda estimada

Cooperativa Capital Integrado al Cierre 2024 % del Total Deuda Estimada Presidente/a Norte Mendocino Ltda. $ 3.913.269 12,2% $ 6.115.238 Hilda Wilhelm Ingeniero Giagnoni Ltda. $ 3.846.196 12,0% $ 6.010.424 Alicia Galante Nueva California Ltda. $ 3.362.895 10,5% $ 5.255.173 Javier Di Silvestre Algarrobo Bonito Ltda. $ 1.938.251 6,1% $ 3.028.891 Jesús Gasques Norte Lavallino Ltda. $ 1.718.845 5,4% $ 2.686.027 Rubén Panella Goudge Ltda. $ 1.664.733 5,2% $ 2.601.467 Javier Vergani Brindis Ltda. $ 1.617.465 5,1% $ 2.527.601 Jorge Irañeta Tulumaya Ltda. $ 1.117.471 3,5% $ 1.746.264 Roberto Vázquez Vitivinícola Moluches Ltda. $ 1.031.137 3,2% $ 1.611.351 Amalia Manresa Altas Cumbres Ltda. $ 1.020.057 3,2% $ 1.594.036 Carlos Groselj Productores de Junín Ltda. $ 1.019.234 3,2% $ 1.592.750 Ramón Herrera Tres Porteñas Coop. Ltda. $ 992.299 3,1% $ 1.550.659 Gustavo Aranguena Pámpanos Mendocinos Ltda. $ 967.809 3,0% $ 1.512.388 Alejandro Bori San Carlos Sud Ltda. $ 900.191 2,8% $ 1.406.722 Claudio Giusti El Libertador Ltda. $ 844.897 2,6% $ 1.320.315 Walter Linna Sierra Pintada Ltda. $ 833.874 2,6% $ 1.303.089 Leonardo García De Mendoza Ltda. $ 833.373 2,6% $ 1.302.306 Mauricio Manresa Agrícola Beltrán Ltda. $ 708.960 2,2% $ 1.107.887 Adriana Pepa El Poniente Ltda. $ 635.140 2,0% $ 992.529 Marcelo Federici Tres de Mayo Ltda. $ 545.032 1,7% $ 851.718 Mario Italiano Agraria Real del Padre Ltda. $ 528.473 1,7% $ 825.841 Guillermo Cano Vista Flores Ltda. $ 430.743 1,3% $ 673.119 Omar Rodríguez Las Trincheras Ltda. $ 364.112 1,1% $ 568.995 Roberto Martín Del Algarrobal Ltda. $ 284.192 0,9% $ 444.105 Roberto D’Ulivo Coop. Vit. Olv. Maipú Ltda. $ 232.153 0,7% $ 362.784 Jorge Barbero El Cerrito Ltda. $ 227.302 0,7% $ 355.203 Sergio Barbadillo Rama Caída Ltda. $ 171.818 0,5% $ 268.499 Ariel Ravalle La Dormida Ltda. $ 142.346 0,4% $ 222.443 Cecilia Binolfi Colonia California Ltda. $ 103.780 0,3% $ 162.176 Fabián Ruggeri Total $ 31.996.047 100% — —

Preocupación en el sector y expectativas por la resolución judicial

Tanto bodegas como productores coinciden en que un fallo adverso podría alterar el equilibrio del sistema cooperativo, un esquema que representa a miles de pequeños viñateros y que cumple un rol clave en la economía regional. La resolución del caso será determinante para evaluar el futuro financiero de varias de estas entidades y para medir el impacto que podría tener en la próxima temporada vitivinícola.