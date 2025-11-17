Noticias Mendoza

Mendoza
Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

La federación enfrenta un escenario inédito que podría comprometer la estabilidad financiera del sistema cooperativo vitivinícola. Más de 30 cooperativas asociadas quedarían expuestas a un impacto millonario.

La definición judicial sobre la situación de Fecovita mantiene en alerta a todo el sector vitivinícola de Mendoza. Las cooperativas que integran la federación observan con preocupación un fallo que podría derivar en obligaciones económicas significativas, poniendo en riesgo la continuidad de varias entidades de base que sostienen la producción primaria en amplias zonas rurales de la provincia.

Un posible impacto millonario para las bases cooperativas

De acuerdo con los datos patrimoniales de cierre 2024, la eventual condena involucraría a 30 mil millones de pesos aproximadamente. La distribución de ese capital integrado muestra cuáles serían las entidades más comprometidas, tanto por su peso dentro del sistema como por la magnitud de la deuda estimada que deberían afrontar.

Las cooperativas con mayor exposición económica

Las tres cooperativas más comprometidas por monto de capital integrado son Norte Mendocino, Ingeniero Giagnoni y Nueva California, que en conjunto concentran casi el 35% del total. En todos los casos, sus aportes las ubican al frente de una posible obligación millonaria que podría afectar seriamente su operatoria, su flujo financiero y su relación con productores asociados.

Ranking completo de cooperativas y deuda estimada

CooperativaCapital Integrado al Cierre 2024% del TotalDeuda EstimadaPresidente/a
Norte Mendocino Ltda.$ 3.913.26912,2%$ 6.115.238Hilda Wilhelm
Ingeniero Giagnoni Ltda.$ 3.846.19612,0%$ 6.010.424Alicia Galante
Nueva California Ltda.$ 3.362.89510,5%$ 5.255.173Javier Di Silvestre
Algarrobo Bonito Ltda.$ 1.938.2516,1%$ 3.028.891Jesús Gasques
Norte Lavallino Ltda.$ 1.718.8455,4%$ 2.686.027Rubén Panella
Goudge Ltda.$ 1.664.7335,2%$ 2.601.467Javier Vergani
Brindis Ltda.$ 1.617.4655,1%$ 2.527.601Jorge Irañeta
Tulumaya Ltda.$ 1.117.4713,5%$ 1.746.264Roberto Vázquez
Vitivinícola Moluches Ltda.$ 1.031.1373,2%$ 1.611.351Amalia Manresa
Altas Cumbres Ltda.$ 1.020.0573,2%$ 1.594.036Carlos Groselj
Productores de Junín Ltda.$ 1.019.2343,2%$ 1.592.750Ramón Herrera
Tres Porteñas Coop. Ltda.$ 992.2993,1%$ 1.550.659Gustavo Aranguena
Pámpanos Mendocinos Ltda.$ 967.8093,0%$ 1.512.388Alejandro Bori
San Carlos Sud Ltda.$ 900.1912,8%$ 1.406.722Claudio Giusti
El Libertador Ltda.$ 844.8972,6%$ 1.320.315Walter Linna
Sierra Pintada Ltda.$ 833.8742,6%$ 1.303.089Leonardo García
De Mendoza Ltda.$ 833.3732,6%$ 1.302.306Mauricio Manresa
Agrícola Beltrán Ltda.$ 708.9602,2%$ 1.107.887Adriana Pepa
El Poniente Ltda.$ 635.1402,0%$ 992.529Marcelo Federici
Tres de Mayo Ltda.$ 545.0321,7%$ 851.718Mario Italiano
Agraria Real del Padre Ltda.$ 528.4731,7%$ 825.841Guillermo Cano
Vista Flores Ltda.$ 430.7431,3%$ 673.119Omar Rodríguez
Las Trincheras Ltda.$ 364.1121,1%$ 568.995Roberto Martín
Del Algarrobal Ltda.$ 284.1920,9%$ 444.105Roberto D’Ulivo
Coop. Vit. Olv. Maipú Ltda.$ 232.1530,7%$ 362.784Jorge Barbero
El Cerrito Ltda.$ 227.3020,7%$ 355.203Sergio Barbadillo
Rama Caída Ltda.$ 171.8180,5%$ 268.499Ariel Ravalle
La Dormida Ltda.$ 142.3460,4%$ 222.443Cecilia Binolfi
Colonia California Ltda.$ 103.7800,3%$ 162.176Fabián Ruggeri
Total$ 31.996.047100%

Preocupación en el sector y expectativas por la resolución judicial

Tanto bodegas como productores coinciden en que un fallo adverso podría alterar el equilibrio del sistema cooperativo, un esquema que representa a miles de pequeños viñateros y que cumple un rol clave en la economía regional. La resolución del caso será determinante para evaluar el futuro financiero de varias de estas entidades y para medir el impacto que podría tener en la próxima temporada vitivinícola.

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV