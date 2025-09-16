Noticias Mendoza

Mundo
Medio Oriente

Cerca de 48 mil personas huyeron de Gaza por la ofensiva de Israel

En los últimos días la cifra se incrementó notoriamente ya que los palestinos huyen del escenario bélico como pueden y casi sin recursos.

Cerca de 48 mil palestinos se desplazaron hacia el sur en los últimos dos días para huir de la ofensiva militar terrestre israelí en la Ciudad de Gaza, informó hoy la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).

Denuncian a Petri en la ONU por obstaculizar investigaciones

El organismo indicó que entre mediados de agosto y el lunes, sus socios observaron más de 190.000 de estos movimientos, con muchas personas desplazándose a pie debido al costo extremadamente alto del transporte.

“Los socios reportan que familias desplazadas, con frecuencia encabezadas por mujeres y ancianos, caminan hasta nueve horas en medio de un calor extremo, con frecuencia descalzos y con niños heridos”, dijo la OCAH.

“Muchos llegan sin tener un refugio y las solicitudes de tiendas de campaña familiares de parte de los más vulnerables van en aumento”.

La OCAH dijo que sus socios, que proporcionan apoyo a los desplazados, reportaron que más de 1.500 personas, entre ellas más de 900 niños, recibieron asistencia urgente, incluyendo ayuda psicosocial, agua y atención médica.

La oficina señaló que sus socios vinculados con la salud informaron que los hospitales y las clínicas siguen sometidos a una inmensa presión. Esta semana, el Hospital Al-Quds en la Ciudad de Gaza resultó dañado por bombardeos ocurridos cerca de él y ahora alberga a familias desplazadas.

Solo tres de los seis puestos médicos de la ONU en la Ciudad de Gaza manejados por la agencia asistencial de la ONU siguen funcionando.

Las misiones médicas y de suministro de combustible han sido suspendidas debido a la inseguridad, la congestión y el saqueo. Los convoyes de ayuda siguen enfrentando demoras y riesgos en las carreteras, lo que impide que la ayuda llegue a los civiles que más la necesitan.

“A pesar de estos inmensos desafíos y la disminución de los suministros, la ONU y sus socios humanitarios siguen brindando ayuda vital y servicios críticos en donde resulta posible y cuando resulta posible en toda la Franja de Gaza”, añadió OCAH.

Medio Oriente

Medio Oriente

