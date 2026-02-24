Choque múltiple en Maipú: dos heridos e impactante vuelco en Juan B. Justo y Terrada

Un fuerte siniestro vial se registró este martes por la tarde en Maipú, dejó dos personas lesionadas y un vehículo volcado con las cuatro ruedas hacia arriba. Los heridos fueron trasladados al Hospital Central y los test de alcoholemia dieron resultado negativo.

Un violento choque múltiple ocurrido a las 16:48 de este martes en el departamento de Maipú generó preocupación entre vecinos y automovilistas. El hecho se produjo en la intersección de Juan B. Justo y Terrada, bajo jurisdicción de la Delegación Vial Gran Mendoza, y tuvo como saldo dos personas con traumatismos y un vehículo completamente volcado tras la colisión.

Según la información oficial, tres vehículos participaron del siniestro y fue necesaria la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado para asistir a los heridos, quienes luego fueron derivados al Hospital Central.

¿Cómo fue el choque múltiple en Maipú?

De acuerdo con el parte policial, el accidente se desencadenó cuando un automóvil que circulaba hacia el oeste impactó contra una camioneta que se desplazaba hacia el norte. A raíz del fuerte choque, la camioneta realizó un giro brusco y terminó colisionando contra un tercer vehículo que se encontraba en la zona.

La violencia del impacto provocó que uno de los rodados quedara volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba, generando una escena de gran tensión en plena vía pública. Testigos señalaron que el estruendo se escuchó a varias cuadras y que varios vecinos salieron rápidamente a asistir a los ocupantes.

Los vehículos involucrados fueron:

Un Ford K, conducido por M. M.

Una camioneta Chevrolet, al mando de J. Z.

Un Fiat Cronos, conducido por V. A.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial correspondiente a la Delegación Vial Gran Mendoza, que trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias de rigor.

¿Hubo personas heridas tras el vuelco?

Sí. Como consecuencia del fuerte impacto, dos de los conductores resultaron lesionados y debieron ser asistidos en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado.

Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Central, donde los médicos les diagnosticaron traumatismos. Si bien no trascendió la gravedad específica de las lesiones, fuentes oficiales indicaron que se encontraban fuera de peligro.

En tanto, la tercera conductora involucrada en el siniestro resultó ilesa y no requirió traslado hospitalario.

¿Qué arrojaron los controles de alcoholemia?

Uno de los datos relevantes que confirmó la Policía fue que en todos los casos se realizaron los correspondientes dosajes de alcohol en sangre.

Los resultados arrojaron 0,0 gramos por litro, es decir, ninguno de los conductores había consumido alcohol al momento del choque. Este dato descarta, en principio, que el siniestro haya estado vinculado a conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas.

¿Cómo impactó el accidente en la zona?

El choque múltiple generó demoras en la circulación vehicular en una de las intersecciones más transitadas de Maipú. Durante varios minutos, el tránsito fue interrumpido parcialmente mientras trabajaban los servicios de emergencia y se realizaban las pericias correspondientes.

La imagen del vehículo volcado llamó la atención de quienes circulaban por el lugar y generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, que describieron el momento como “muy impactante”.

Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco en la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente en cruces urbanos donde confluyen vehículos en distintos sentidos de circulación.

Las actuaciones judiciales correspondientes permitirán determinar con precisión la mecánica final del hecho y eventuales responsabilidades.