Investigación en curso

Murió un oficial de la Policía de Mendoza tras un accidente vial en Guaymallén

El efectivo circulaba en su motocicleta particular luego de terminar su jornada laboral. Sufrió heridas de extrema gravedad y falleció tras permanecer internado en el Hospital Central.

Un oficial de la Policía de Mendoza murió el lunes por la noche luego de no lograr recuperarse de las graves heridas sufridas en un accidente vial ocurrido en el departamento de Guaymallén. El siniestro se produjo durante la mañana, cuando el efectivo regresaba a su domicilio tras finalizar su turno de trabajo.

¿Quién era el policía que murió tras el accidente en Guaymallén?

La víctima fue identificada como el Oficial Ayudante Mauricio Agustín Rosales, de 27 años, quien prestaba servicio en la Unidad de Acción Preventiva (UMAR) de Las Heras, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

¿Cómo fue el accidente en el que resultó gravemente herido?

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió a las 06.20 en la intersección de avenida Costanera y calle Godoy Cruz. Rosales circulaba por el carril rápido en sentido sur-norte cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control de su motocicleta y cayó violentamente sobre la calzada.

¿Qué lesiones sufrió el efectivo policial?

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al joven en el lugar y diagnosticó fractura expuesta en la pierna izquierda, luxación en la derecha y un traumatismo encéfalocraneano grave. Debido a la complejidad del cuadro, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permaneció internado con pronóstico reservado hasta su fallecimiento.

¿Qué investiga la Justicia sobre el siniestro?

En el caso intervino inicialmente la Delegación Vial del Gran Mendoza. La Justicia continúa con las actuaciones para determinar si hubo participación de otros vehículos o si la caída se produjo por factores climáticos o mecánicos.

