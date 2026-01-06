Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

Copiosas lluvias y caída de granizo se registraron durante la tarde de este martes en Santa Rosa y en San Rafael. Defensa Civil pidió extremar precauciones, especialmente en rutas y zonas de montaña.

Tal como estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, distintas zonas de Mendoza fueron afectadas durante la tarde de este martes por tormentas con abundantes precipitaciones y caída de granizo, principalmente en Santa Rosa, en el Este provincial, y en San Rafael, donde se registraron varias súperceldas graniceras sobre áreas productivas.

¿Qué ocurrió durante la tormenta en Santa Rosa?

Según informaron desde Defensa Civil, tras la tormenta registrada en Real del Padre, San Rafael, vecinos del departamento de Santa Rosa comenzaron a reportar fuertes lluvias y caída de granizo en distintos puntos de la comuna.

El radar meteorológico mostró una tormenta de importantes dimensiones, que cubrió varias localidades del departamento, con precipitaciones intensas durante un corto período de tiempo.

¿Cómo fue la tormenta de granizo en San Rafael?

A menos de 24 horas de la primera granizada del 2026 en el Sur mendocino, San Rafael volvió a verse afectado por un nuevo episodio severo.

Cerca de las 16 se detectaron tres celdas graniceras importantes sobre zonas cultivadas:

Jaime Prats y Real del Padre , la más intensa

, la más intensa Calle Larga, Atuel Norte y Villa Atuel

Sur de Rincón del Atuel y primeros camping de Valle Grande

Desde Defensa Civil solicitaron extremar precauciones al circular entre Valle Grande y la Ciudad de San Rafael, debido a la posible crecida repentina de badenes por las lluvias en la zona de montaña.

¿Qué daños dejó la tormenta del lunes en el Sur mendocino?

De acuerdo a los reportes oficiales, la tormenta del lunes no provocó caída de árboles ni voladuras de techos. En San Rafael, la zona más afectada fue El Nihuil, donde la celda de granizo se originó antes de las 20 y estuvo acompañada por lluvias intensas.

También se registró granizo en el Cañón del Atuel. En Malargüe, el fenómeno llegó antes y sorprendió con granizo de tamaño medio en sectores de la ciudad y el Este del departamento, una zona donde este tipo de tormentas no es habitual. Allí se reportó el anegamiento del Museo Municipal.

¿Hay alerta por nuevas tormentas en Mendoza?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para el Este de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz, por posibles tormentas aisladas durante la tarde, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizo.

Además, el pronóstico indica que no se descartan precipitaciones aisladas en el Gran Mendoza.

¿Qué relación tiene la tormenta con la lucha antigranizo?

El episodio coincidió con la publicación en el Boletín Oficial del convenio firmado entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Rafael para continuar, de forma temporaria, con la lucha antigranizo.

El acuerdo establece que la provincia de Mendoza cede en comodato gratuito tres aeronaves, que deberán ser utilizadas exclusivamente para tareas vinculadas a la lucha antigranizo, sin posibilidad de destinarlas a otros fines sin autorización expresa. Ahora falta terminar de analizar si la lucha activa antigranizo que fue suspendida en el Este de Mendoza es o no efectiva luego de la determinación del gobernador Alfredo Cornejo -y su ministro de Economía, Vargas Arizu- de levantarla. Idea que se venía abonando desde gran parte del sector privado que ahora no se anima a respaldar la suspensión del servicio en gran parte de Mendoza. Sistema que sigue utilizando la siembra de yoduro de plata con la utilización de aviones que sobrevuelan las consideradas súperceldas graniceras en la provincia de Mendoza, donde las tormentas abundan.