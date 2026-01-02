Ciudad de Mendoza congeló la planta de personal y aplicará austeridad

El intendente Ulpiano Suarez firmó un decreto que establece restricciones administrativas y fiscales desde el 1 de enero de 2026, con el objetivo de garantizar el equilibrio financiero y sostener los servicios esenciales en la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza puso en marcha un paquete de medidas de ordenamiento administrativo y fiscal que incluye el congelamiento de la planta de personal y la revisión de adicionales salariales. La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el intendente Ulpiano Suarez y comenzó a regir el 1 de enero de 2026, en sintonía con una resolución adoptada por el Gobierno de Mendoza a fines de 2025.

¿Qué medidas de austeridad dispuso la Ciudad de Mendoza?

El decreto establece una serie de acciones orientadas a optimizar el uso de los recursos públicos, priorizando la eficiencia, la austeridad y el sostenimiento de los servicios esenciales para la comunidad.

¿Habrá nuevas incorporaciones de personal municipal en 2026?

No. Se dispuso el congelamiento total de la planta de personal municipal, lo que implica que no se realizarán nuevas designaciones ni contrataciones durante 2026. Solo se contemplarán excepciones en casos que el Departamento Ejecutivo considere imprescindibles para garantizar servicios esenciales.

¿Qué pasará con los adicionales salariales vigentes?

La continuidad de los adicionales salariales actuales deberá contar con autorización previa del Departamento Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda. Además, se suspendió el otorgamiento de nuevos adicionales por Mayor Dedicación y Función Crítica, salvo en áreas consideradas esenciales.

¿Habrá excepciones a las restricciones establecidas?

Sí. El decreto contempla excepciones, pero estas deberán estar debidamente justificadas y contar con autorización expresa del Departamento Ejecutivo, junto con la intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las medidas?

Las disposiciones tendrán vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de mantener el equilibrio entre ingresos y egresos corrientes del municipio y asegurar una gestión responsable de los fondos públicos.