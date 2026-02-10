Un colectivo se incendió en Acceso Este de Mendoza: 60 pasajeros evacuados

Un colectivo de la empresa Dicetours se incendió en el Acceso Este de Mendoza, a la altura de calle Arenales. Los 60 pasajeros que viajaban rumbo al Gran Mendoza fueron evacuados a tiempo por el chofer, sin registrarse heridos. El origen del fuego habría sido una falla eléctrica.

Un colectivo se incendió completamente mientras circulaba por el Acceso Este de Mendoza, en el departamento de Guaymalén, generando momentos de tensión y pánico entre los pasajeros. El chofer logró detener el vehículo de manera inmediata y proceder con la evacuación de todos los ocupantes antes de que las llamas se propagaran.

¿Hubo heridos?

No se registraron heridos gracias a la rápida reacción del conductor, quien detuvo el vehículo y evacuó a todos los ocupantes de manera segura.

¿Cuál fue la causa del incendio?

Según las primeras investigaciones, el fuego se habría originado por una falla eléctrica en el sistema del colectivo.

¿Cómo actuaron los bomberos?

Bomberos Voluntarios de Guaymallén acudieron al lugar y controlaron el incendio, aunque la unidad quedó totalmente destruida.

¿Hubo afectaciones al tránsito?

Sí, el tránsito debió ser cortado temporalmente en la zona del Acceso Este a la altura de calle Arenales para permitir las tareas de extinción y remoción del vehículo.