Arzobispo de Mendoza

Colombo regresó del Vaticano y advirtió sobre consensos en Argentina y ayuda internacional

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, regresó tras una audiencia privada con el papa León XIV en Roma. Resaltó la importancia del diálogo y los consensos en el país y expresó cautela sobre el respaldo económico de Estados Unidos.

Durante su visita a Roma, el arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se reunió a solas con el papa León XIV, quien le manifestó su deseo de visitar Argentina, aunque sin fecha definida.

El arzobispo describió el encuentro como “muy cordial, de mucha cercanía” y destacó la coincidencia en estilo y enfoque sinodal y misionero entre él y el nuevo Papa.

Preocupación por la situación social y política

Colombo expresó su sorpresa por los resultados de las recientes elecciones legislativas y subrayó su inquietud por la situación social del país.

Abogó por la reconstrucción del tejido social y político, enfatizando que “se tienden puentes y se buscan consensos”.

También insistió en la importancia de la diplomacia interna, declarando: “Los diálogos se construyen, las confianzas se construyen y es importante a priori no descartar a ningún interlocutor”.

Apoyo de Estados Unidos y cautela sobre la “letra chica”

Respecto a la ayuda económica-financiera de Estados Unidos, Colombo expresó su escepticismo:

“¿Qué se está dando a cambio?”, cuestionó, sugiriendo que grandes ayudas pueden tener demasiados requerimientos o condiciones ocultas.

Advirtió que esta percepción pudo haber influido en la visión del electorado sobre la economía, aunque aclaró que la principal preocupación de la Iglesia sigue siendo el bienestar social y la construcción del diálogo.

Relación con el gobierno actual

Desde su cargo como presidente de la CEA, Colombo señaló que la nueva comisión ejecutiva aún no ha sido convocada por el presidente Javier Milei para un saludo formal, una práctica habitual en la relación entre el Estado y la Iglesia.

El arzobispo reiteró que el diálogo constante es clave, especialmente frente a los desafíos sociales del país.

