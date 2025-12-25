Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

El joven permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente ocurrido en el Dique El Carrizal. Según el último parte médico, respondió a estímulos y no habría signos de daño cerebral, aunque continúa bajo estricta observación.

A casi una semana del accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini en el Dique El Carrizal, el joven continúa internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza mientras los médicos siguen de cerca su evolución. De acuerdo al último parte médico, respondió a estímulos realizados por los especialistas, un dato alentador dentro de un cuadro que sigue siendo delicado.

¿Cuál es el estado de salud actual de Juan Cruz Yacopini?

Según informaron los profesionales que lo asisten, la respuesta a los estímulos permitiría descartar, en principio, la presencia de daños cerebrales. Sin embargo, el joven presenta fracturas en las vértebras y lesiones en la médula espinal, por lo que el equipo médico debe aguardar a que disminuya la inflamación para evaluar la evolución neurológica.

Los médicos reiteraron que el seguimiento es permanente y que cualquier evaluación definitiva dependerá de la respuesta del organismo en los próximos días.

¿Hubo muestras de acompañamiento de familiares y amigos?

Este miércoles, familiares y amigos de Yacopini se reunieron en la puerta del Templo Jesuita Sagrado Corazón, frente a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado. Allí realizaron una cadena de oración para acompañarlo en este momento y pedir por su pronta recuperación.

¿Cómo fue el accidente en el Dique El Carrizal?

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió en el Camping El Biguá, cuando Yacopini navegaba en una lancha junto a otras personas. En ese contexto, decidió arrojarse al agua sin advertir que se trataba de una zona de poca profundidad.

Al lanzarse, impactó de cabeza contra el fondo, lo que le provocó lesiones de gravedad.

¿Qué ocurrió durante el traslado al hospital?

Tras el accidente, sus acompañantes lo trasladaron de urgencia hasta un punto de encuentro con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), sobre la Ruta 62. Durante el traslado en el móvil sanitario, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logró estabilizarlo y lo trasladó al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticado con politraumatismo grave y shock medular. Debido a la complejidad del cuadro, posteriormente fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde continúa internado.