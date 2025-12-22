Yacopini está lúcido, respira por sus propios medios y sigue bajo observación

La evolución clínica del piloto mendocino permitió retirar la asistencia respiratoria mecánica. Aunque el avance es considerado un hito, los médicos mantienen cautela por las lesiones en las vértebras cervicales C1 y C2. Toyota confirmó que no correrá el Dakar 2026.

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini presentó en las últimas horas una evolución positiva. Según el comunicado oficial del centro médico, los profesionales decidieron disminuir la sedación y la respuesta del joven piloto, de 26 años, fue favorable. Se encuentra lúcido, responde a los estímulos y ya respira de manera natural tras retirarse la asistencia respiratoria mecánica.

Este avance es considerado un hito dentro del delicado cuadro que atraviesa y permite al equipo de terapia intensiva contar con una mejor perspectiva sobre su estado general.

¿Cuál es la principal preocupación médica en la evolución de Yacopini?

A pesar de la mejora en el aspecto respiratorio, el parte médico mantiene especial cautela sobre la zona afectada por el impacto. El golpe comprometió principalmente las vértebras cervicales C1 y C2, un sector crítico para el sistema nervioso.

“El punto que continúa bajo estricta observación médica es la evolución del compromiso medular, aspecto central que los especialistas siguen de cerca y que será determinante para definir los próximos pasos del tratamiento”, indicaron desde la institución.

¿Qué se resolvió sobre su participación en el Dakar 2026?

Mientras la prioridad absoluta es la recuperación del piloto mendocino, en el plano deportivo se confirmó una decisión esperable. El equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica emitió un comunicado oficial en el que ratificó que Yacopini no participará del Rally Dakar 2026.

El reciente campeón de la Copa Mundial de Rally Bajas era el único argentino inscripto en la categoría principal de autos. Su ausencia representa una baja sensible para el automovilismo nacional en la competencia que comenzará el próximo 4 de enero en Arabia Saudita.