¿Cómo fue la nueva pulverización con drones en la plaza Independencia?

La Ciudad de Mendoza avanzó el fin de semana con un nuevo operativo de desinfección del arbolado público, esta vez en plaza Independencia y el boulevard Mitre. La intervención utilizó tecnología de drones y productos orgánicos aprobados, en un sistema pionero a nivel urbano en la provincia.

Durante el fin de semana, la Ciudad de Mendoza ejecutó una nueva etapa de desinfección del arbolado público en la plaza Independencia y parte del boulevard Mitre. Se trata de un operativo que complementa las tareas realizadas recientemente en plazas Italia, Chile y el Paseo Alameda. Las aplicaciones se desarrollaron por encima de la altura de las copas, a más de 20 metros, utilizando insumos orgánicos autorizados por el Iscamen.

¿Qué supervisó Ulpiano Suarez durante el operativo?

El intendente Ulpiano Suarez estuvo en la recorrida junto a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, y al subdirector de Espacios Verdes y Arbolado, Federico Pia, entre otros funcionarios. Acompañó las maniobras del equipo que ejecutó la pulverización con drones y destacó la importancia de aplicar tecnología para alcanzar grandes alturas sin afectar el entorno urbano.

El operativo se orientó a mitigar la presencia del Psílido, una plaga que afecta a las tipas y produce secreciones azucaradas que generan el característico “pegote” en veredas y calzadas. La tarea estuvo a cargo de la empresa mendocina Agro Vants, que aportó equipos innovadores capaces de operar con precisión en entornos urbanos.

¿Qué dijo el intendente sobre el uso de drones?

Durante la supervisión, Ulpiano Suarez subrayó que la Ciudad de Mendoza es pionera en la utilización de drones para el cuidado del arbolado urbano. “Continuamos haciendo trabajos de pulverización con productos orgánicos de control biológico utilizando drones para llegar a la altura de los árboles, esta vez en plaza Independencia y boulevard Mitre. Gracias a la tecnología podemos tratar tipas y otros ejemplares de más de 20 metros aplicando productos desde el aire. Es un orgullo que esté a cargo de Agro Vants, una empresa local”, afirmó.

¿Cómo funciona el sistema de pulverización con mega drones?

El sistema trabaja con drones que realizan vuelos programados liberando microgotas de aproximadamente 100 micrones, impulsadas por ventiladores integrados. El plan de vuelo se define de manera computarizada: altura, presión, velocidad, caudal y disposición de los picos, lo que garantiza una aplicación precisa sobre la copa de los árboles.

En zonas urbanas, los drones operan entre 4 y 6 metros por encima del objetivo, lo que permite mayor cobertura, menor dispersión y un uso más eficiente de los insumos.

¿Cuáles son los beneficios de pulverizar árboles con drones?

Mayor rapidez: en una hora y media puede completarse un trabajo que con métodos tradicionales demandaba hasta una semana.

Ahorro de agua y productos: un operativo convencional requiere cerca de 30 mil litros por plaza, mientras que con drones la cifra desciende a unos 400 litros, siempre con insumos orgánicos.

Cobertura total: permite alcanzar árboles de más de 20 metros y lograr un mojado uniforme en toda la copa, algo que no se consigue con camiones pulverizadores.

Seguridad: el piloto opera alejado de la zona de aplicación, resguardando a trabajadores y peatones. Los productos no resultan nocivos para personas, animales ni aves, y están orientados a reducir la plaga sin afectar el ecosistema.

Sustentabilidad: los equipos funcionan con baterías, sin emisiones y con bajo nivel sonoro, lo que evita molestias en áreas urbanas.

Innovación local: es un desarrollo aplicado por Agro Vants, empresa mendocina especializada en tecnologías de precisión adaptadas desde el sector agrícola.

¿Por qué este operativo se considera un hito urbano?

Desde Agro Vants señalaron que es la primera vez que un municipio contrata este tipo de servicio para uso urbano, lo que posiciona a la Ciudad de Mendoza como pionera en la incorporación de drones al cuidado de sus espacios verdes. La tecnología deriva de años de investigación aplicada en cultivos de Mendoza, San Juan, San Luis y otras provincias, ahora trasladada a la gestión ambiental urbana.