Será del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 10 a 22, con más de 250 artesanos del país, talleres abiertos e intervenciones artísticas. La entrada es gratuita.

La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición del Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanías, que este año celebra 13 años ininterrumpidos en la plaza Independencia. El suceso se realizará del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, todos los días de 10 a 22, con acceso libre y gratuito.

Organizado por la Secretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo del municipio, junto al Paseo de Artesanos de plaza Independencia, el encuentro reunirá a unos 150 artesanos locales y a más de 100 expositores de distintas provincias.

Qué ofrecerá el encuentro

Durante cuatro días, el público podrá:

Recorrer stands con diversidad de rubros y técnicas artesanales

Conocer a los creadores y su proceso de trabajo

Participar de talleres abiertos sobre oficios y saberes tradicionales

sobre oficios y saberes tradicionales Disfrutar de música, danza e intervenciones artísticas en distintos horarios

Desde la organización destacaron que el objetivo es “fomentar el diálogo intercultural, preservar el patrimonio y celebrar la diversidad cultural a través del trabajo de artesanos y artesanas”.

Agenda artística por día

Jueves 30 — Apertura jazz y contemporáneo

Orquesta de la Ciudad de Mendoza (formación jazz)

Ballet Contemporáneo de la Ciudad

Lady Bren & Company

Viernes 31 — Noche de tango

Formación tanguera de la Orquesta municipal

Ballet Mayor de la Ciudad

Cierre: La Cuarta de Fierro

Sábado 1 — Jornada rock

Vinilo Music

Fernando Nicolás Trachuk

Tributo a Enanitos Verdes (Guitarras Blancas)

Domingo 2 — Cierre folclórico

Juan Matías Arnulfi

Ballet Juvenil de la Ciudad

La Parra Cuyana

Más artistas de las Tardecitas de Folclore

Además, durante las cuatro jornadas habrá Cajitas Lambe Lambe, payasos y magos interveniendo distintos puntos de plaza Independencia.

La artesanía como punto de encuentro

Con 13 ediciones consecutivas, el encuentro se consolidó como un referente del calendario cultural mendocino, tanto por la calidad de las obras como por la masiva afluencia de visitantes locales y turistas.

Durante cuatro días, la plaza Independencia volverá a convertirse en un espacio de identidad y celebración donde artesanía, música, danza y tradición se entrelazan en una experiencia abierta a toda la comunidad.