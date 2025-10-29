Será del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 10 a 22, con más de 250 artesanos del país, talleres abiertos e intervenciones artísticas. La entrada es gratuita.
La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición del Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanías, que este año celebra 13 años ininterrumpidos en la plaza Independencia. El suceso se realizará del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, todos los días de 10 a 22, con acceso libre y gratuito.
Organizado por la Secretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo del municipio, junto al Paseo de Artesanos de plaza Independencia, el encuentro reunirá a unos 150 artesanos locales y a más de 100 expositores de distintas provincias.
Qué ofrecerá el encuentro
Durante cuatro días, el público podrá:
- Recorrer stands con diversidad de rubros y técnicas artesanales
- Conocer a los creadores y su proceso de trabajo
- Participar de talleres abiertos sobre oficios y saberes tradicionales
- Disfrutar de música, danza e intervenciones artísticas en distintos horarios
Desde la organización destacaron que el objetivo es “fomentar el diálogo intercultural, preservar el patrimonio y celebrar la diversidad cultural a través del trabajo de artesanos y artesanas”.
Agenda artística por día
Jueves 30 — Apertura jazz y contemporáneo
- Orquesta de la Ciudad de Mendoza (formación jazz)
- Ballet Contemporáneo de la Ciudad
- Lady Bren & Company
Viernes 31 — Noche de tango
- Formación tanguera de la Orquesta municipal
- Ballet Mayor de la Ciudad
- Cierre: La Cuarta de Fierro
Sábado 1 — Jornada rock
- Vinilo Music
- Fernando Nicolás Trachuk
- Tributo a Enanitos Verdes (Guitarras Blancas)
Domingo 2 — Cierre folclórico
- Juan Matías Arnulfi
- Ballet Juvenil de la Ciudad
- La Parra Cuyana
- Más artistas de las Tardecitas de Folclore
Además, durante las cuatro jornadas habrá Cajitas Lambe Lambe, payasos y magos interveniendo distintos puntos de plaza Independencia.
La artesanía como punto de encuentro
Con 13 ediciones consecutivas, el encuentro se consolidó como un referente del calendario cultural mendocino, tanto por la calidad de las obras como por la masiva afluencia de visitantes locales y turistas.
Durante cuatro días, la plaza Independencia volverá a convertirse en un espacio de identidad y celebración donde artesanía, música, danza y tradición se entrelazan en una experiencia abierta a toda la comunidad.