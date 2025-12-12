Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

La arquitecta mendocina fue hallada culpable de desobediencia judicial e impedimento de contacto. La jueza descartó la sustracción de menores y tuvo en cuenta el tiempo que ya lleva detenida.
La Justicia de Mendoza condenó este viernes a Carolina Loncarich a 3 años de prisión efectiva por haber bloqueado el vínculo entre su hijo de 8 años y su padre, y por incumplir una orden judicial dictada en 2023. El veredicto fue leído en el Polo Judicial por la conjueza Belén Renna, tras evaluar los testimonios y las pruebas incorporadas durante el proceso.
¿Por qué fue condenada Carolina Loncarich?
Según la sentencia, Loncarich desobedeció una orden judicial que buscaba restablecer el contacto entre el niño y su padre, además de impedir de manera sostenida ese vínculo. La jueza consideró acreditada la conducta de desobediencia y el impedimento de contacto.
¿Qué ocurrió con el traslado del menor a Buenos Aires?
La magistrada sostuvo que la mujer trasladó al niño a la Ciudad de Buenos Aires, lo que motivó una búsqueda a nivel nacional hasta que ambos fueron localizados en Tigre en mayo de 2023. Tras ese operativo, Loncarich quedó detenida en la cárcel de Mujeres de Mendoza.
¿Cuánto tiempo de la pena ya cumplió?
Al momento del veredicto, Loncarich ya tenía acreditados 31 de los 36 meses de la condena, por lo que se encuentra próxima a una eventual revisión para acceder a beneficios penitenciarios, que deberá evaluar el Servicio Penitenciario Provincial.
¿Por qué no fue condenada por sustracción de menores?
La jueza Renna descartó esa calificación, que había sido solicitada por el fiscal Gabriel Blanco, quien pidió 7 años y 6 meses de prisión. El fallo se limitó a los delitos de desobediencia judicial e impedimento de contacto.
¿Qué impacto tuvo el caso?
El expediente generó un fuerte impacto público por el conflicto en torno a la revinculación paterno filial, la negativa a acatar resoluciones judiciales y el operativo desplegado en 2023 para ubicar al menor.