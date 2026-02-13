Controles náuticos en Mendoza: temporada sin víctimas fatales e infracciones de hasta $5 millones

El Gobierno de Mendoza reforzó los operativos en embalses y ríos, priorizando la prevención y la concientización. En lo que va de la temporada no se registraron víctimas fatales y ya anticipan más controles por el fin de semana largo de Carnaval.

Desde el inicio de la temporada del verano 2026 en Mendoza, los controles náuticos de jurisdicción provincial tuvieron como eje la prevención de accidentes, con fuerte presencia del Estado y trabajo articulado entre distintas fuerzas. El resultado: una temporada sin víctimas fatales hasta el momento.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, remarcó que el objetivo central es “cuidar la vida” y promover una navegación responsable en embalses y ríos de Mendoza.

¿Dónde se detectaron infracciones durante la temporada?

Durante los controles se inspeccionaron empresas prestadoras de servicios náuticos y embarcaciones particulares en distintos puntos de la provincia.

Se labraron actas y se secuestraron embarcaciones en el Dique El Nihuil y balsas de rafting en Valle Grande, principalmente por mal estado y falta de documentación obligatoria.

En el Embalse El Carrizal —el espejo de agua con mayor actividad náutica de la provincia— se registró una fuerte concentración de embarcaciones en los últimos fines de semana, lo que motivó un refuerzo de controles.

Las infracciones más frecuentes fueron:

Falta de chalecos salvavidas.

Exceso de capacidad permitida en embarcaciones.

Ausencia de documentación obligatoria.

El jefe del Departamento de Náutica, Hugo Di Rocco, señaló que la mayoría de las actas se labran por incumplir medidas básicas de seguridad.

¿Cuántas embarcaciones y visitantes hubo esta temporada?

Las estadísticas oficiales reflejan un crecimiento sostenido en la actividad:

Noviembre

Embarcaciones: 1.361

Visitantes: 21.120

Diciembre

Embarcaciones: 1.918

Visitantes: 27.716

Enero

Embarcaciones: 2.654

Personas: 51.697

Febrero (primera semana)

Embarcaciones: 615

Personas: 8.253

¿Qué controles habrá por Carnaval en Mendoza?

De cara al fin de semana largo, el Gobierno de Mendoza anunció que reforzará los operativos en todos los espejos de agua habilitados.

Habrá mayor presencia de personal y controles exhaustivos sobre:

Documentación obligatoria.

Capacidad permitida.

Uso de elementos de seguridad.

¿Qué es obligatorio para navegar en los embalses de Mendoza?

Desde el área de Náutica recuerdan que es obligatorio:

Respetar los horarios de navegación.

Navegar con chalecos salvavidas colocados.

Prestar auxilio ante una señal de emergencia.

Contar con la embarcación debidamente identificada (matrícula, capacidad y nombre).

Además:

Está prohibido nadar en aguas abiertas de todos los embalses. Solo se permite en sectores boyados y con guardavidas.

La navegación nocturna está estrictamente prohibida.

¿Cuáles son las multas por infracciones náuticas?

Las sanciones económicas varían según la gravedad:

Faltas leves: desde $63.000.

Faltas gravísimas: hasta $5.000.000.

En caso de accidentes en embalses, se debe llamar de inmediato al 911.

El Ejecutivo provincial instó a mendocinos y turistas a informarse sobre el pronóstico, revisar los elementos de seguridad y disfrutar del agua de manera responsable, priorizando la vida y la prevención.