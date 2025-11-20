Noticias Mendoza

Cornejo cuestionó a la AFA y la responsabilizó del descenso de Godoy Cruz

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, apuntó contra la dirigencia del fútbol argentino, acusó desorganización, criticó la eliminación del promedio y afirmó que las modificaciones perjudicaron al Tomba.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, lanzó duras críticas contra la AFA, Asociación del Fútbol Argentino, y afirmó que Godoy Cruz no habría perdido la categoría si la dirigencia del fútbol argentino no hubiera modificado el sistema de descensos. También cuestionó el VAR, los arbitrajes y lo que considera un intento de silenciar a periodistas deportivos críticos.

¿Por qué Cornejo cuestiona a la AFA por el descenso de Godoy Cruz?

Cornejo sostuvo que el Tomba habría mantenido la categoría “si no hubieran cambiado las reglas”. El gobernador apuntó contra la decisión de la AFA de reemplazar el tradicional sistema de promedios por la tabla anual, lo que —según afirmó— alteró directamente la situación del club mendocino.
“Godoy Cruz, si hubiese sido por promedio, no se hubiese ido al descenso”, sentenció.

¿Qué dijo sobre la organización del fútbol argentino?

El mandatario provincial calificó de “pésimo momento” el funcionamiento del fútbol argentino y aseguró que la Selección “tapa” los problemas estructurales. Criticó la inestabilidad del sistema competitivo y afirmó que Argentina es “la única liga con 30 equipos que cambian las reglas habitualmente”.

¿Cornejo habló de beneficios a clubes en particular?

Sí. Aunque evitó denunciar una conspiración contra Godoy Cruz, afirmó que los cambios reglamentarios “no fueron neutrales” y que se implementaron “para beneficiar a un club en particular”. También sostuvo que esas decisiones “alteraron objetivamente las reglas del juego”.

¿Qué planteó sobre los arbitrajes y el VAR?

Cornejo mencionó un clima generalizado de “sospecha de los arbitrajes” y criticó el uso actual del VAR. Señaló fallos polémicos, demoras de varios minutos y trazados de líneas que “no generan confianza”.

¿Qué dijo sobre el rol de los medios deportivos?

El gobernador advirtió sobre intentos de “censurar” a periodistas que cuestionan a la AFA. Aseguró que “cada crítica de un periodista deportivo sobre la dirigencia es luego censurada por múltiples” y pidió la continuidad de un “periodismo independiente”.

