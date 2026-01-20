La Liga Mendocina de Fútbol, al borde de la intervención de Alfredo Cornejo

Un informe de la Dirección de Personas Jurídicas expuso graves irregularidades contables y estatutarias en la Liga Mendocina de Fútbol. La entidad tiene 30 días hábiles para regularizar su situación antes de que el gobernador Alfredo Cornejo defina una posible intervención.

La Liga Mendocina de Fútbol (LMF) atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de su historia luego de que un informe oficial de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) detectara graves fallas administrativas, contables y estatutarias que comprometen su funcionamiento legal. El futuro de la entidad ahora depende de una decisión política clave: si el gobernador Alfredo Cornejo firma o no la intervención.

Según el relevamiento del organismo de control, la Liga funciona fuera de los marcos legales vigentes, con balances sin aprobar, autoridades cuestionadas y ausencia de controles internos.

¿Qué irregularidades detectó la Dirección de Personas Jurídicas en la Liga Mendocina?

La inspección realizada por la DPJ fue contundente y detalló una serie de incumplimientos considerados críticos:

Balances desaparecidos : no fueron presentados, tratados ni aprobados legalmente los balances correspondientes a los años 2019, 2023 y 2024.

: no fueron presentados, tratados ni aprobados legalmente los balances correspondientes a los años 2019, 2023 y 2024. Autoridades designadas sin asamblea : el informe sostiene que el presidente Omar Sperdutti modificó la Comisión Directiva de manera unilateral, reemplazando cargos clave sin aval de una Asamblea ni de la DPJ.

: el informe sostiene que el presidente Omar Sperdutti modificó la Comisión Directiva de manera unilateral, reemplazando cargos clave sin aval de una Asamblea ni de la DPJ. Falta de control interno: la Comisión Revisora de Cuentas no emitió informes ni denunció las irregularidades detectadas, incumpliendo su función estatutaria.

¿Existen causas penales vinculadas a la conducción de la Liga Mendocina?

A la crisis administrativa se suman complicaciones en el ámbito penal. Existen denuncias por administración fraudulenta y estafa que involucran a integrantes de la dirigencia de la Liga Mendocina de Fútbol.

El informe menciona además presuntas irregularidades vinculadas al cobro de certificados médicos para niños y vínculos sospechosos con empresas contratadas, hechos que agravan el escenario institucional.

¿Por qué la DPJ recomendó la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol?

Ante el nivel de desorden detectado, la Dirección de Personas Jurídicas sugirió formalmente al gobernador Alfredo Cornejo la intervención de la entidad, una medida excepcional prevista para asociaciones civiles que no cumplen con su objeto social ni con la normativa vigente.

La intervención permitiría designar un interventor con facultades para normalizar las cuentas, ordenar la conducción y garantizar el cumplimiento del fin social, que en este caso es la promoción del fútbol y el deporte en Mendoza.

¿Qué plazo tiene la Liga Mendocina para evitar la intervención?

La Liga Mendocina de Fútbol cuenta con 30 días hábiles para intentar regularizar su situación y evitar la intervención estatal. Entre las exigencias impuestas se encuentran:

Entrega completa de libros contables y documentación institucional .

. Presentación de un padrón de socios actualizado .

. Realización de una auditoría externa independiente sobre los períodos observados.

sobre los períodos observados. Convocatoria a una asamblea extraordinaria para tratar los balances pendientes y elegir nuevas autoridades conforme al estatuto.

¿Qué puede pasar si no se cumplen las exigencias?

Si la LMF no logra cumplir con todos los requerimientos en el plazo establecido, la intervención estatal aparece como el único camino posible para preservar la institucionalidad del fútbol mendocino y evitar un mayor deterioro de la entidad.

DOCUMENTO COMPLETO DE LA DPJ

NO-2026-00168050-GDEMZA-ASGUBERNAMENTALES-4