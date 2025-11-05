La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud denunció la inconstitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno provincial. Acusan al oficialismo de avanzar con una “flexibilización laboral” que afecta la estabilidad y los derechos del personal público.

Conflicto Modificación de la Ley de Empleo Público Denunciante Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) Motivo Supuesta violación de derechos constitucionales y tratados internacionales Acusación “Flexibilización laboral y retroceso en derechos de los trabajadores” Contexto político Reforma aprobada por la Legislatura el 30 de septiembre y publicada el 6 de octubre

Fuerte rechazo de los gremios estatales

La modificación de la Ley de Empleado Público continúa generando tensión entre el Gobierno de Mendoza y los gremios como Ampros.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) presentó una acción judicial de inconstitucionalidad contra la normativa sancionada el 30 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre.

El gremio, encabezado por Claudia Iturbe, también pidió la inaplicabilidad de la ley, argumentando que viola los artículos 14 bis y 18 de la Constitución Nacional, además de tratados internacionales con jerarquía constitucional.

“Una regresión inadmisible en derechos laborales”

En su presentación, Ampros sostuvo que la nueva ley “modifica sustancialmente el Decreto-Ley 560/73 (Estatuto del Empleado Público)”, generando retrocesos en estabilidad, negociación colectiva y defensa en juicio.

“La norma impugnada introduce regresiones inadmisibles y afecta de modo directo al personal profesional de la salud pública”, señaló Iturbe.

Acusan a Cornejo de avanzar con una flexibilización laboral

La dirigente sindical fue aún más contundente al vincular la reforma con la política general del Gobierno provincial.

“Es una clara flexibilización laboral que se suma a las 26 leyes que aprobó Cornejo el año pasado, que embisten en detrimento de la salud pública de Mendoza”, expresó Iturbe.

El reclamo de Ampros se suma al creciente malestar de los estatales mendocinos, que advierten una pérdida progresiva de derechos laborales y falta de diálogo con el Ejecutivo.

Contexto político y clima social

La reforma del Estatuto del Empleado Público fue una de las apuestas más fuertes de la gestión de Alfredo Cornejo en materia administrativa.

Sin embargo, su aprobación reactivó tensiones históricas con los gremios estatales, que ya habían manifestado su rechazo durante el debate legislativo y ahora analizan nuevas medidas de fuerza.