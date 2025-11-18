Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Padres de la Escuela Abraham Lemos denunciaron falta de respuestas y cuestionaron a la dirección tras el presunto abuso sexual contra una alumna. La Fiscalía de Delitos Sexuales confirmó que la investigación sigue abierta y aún no hay detenidos.

A medida que avanzan las horas, aumenta la tensión en la comunidad educativa de la Escuela 1149 “Abraham Lemos”, en Guaymallén, tras la denuncia por presunto abuso sexual contra una alumna. La familia acusa a un obrero que trabajó en la institución la semana pasada y el caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

Pese a la intervención de la Justicia y de la Dirección General de Escuelas (DGE), muchos padres aseguran no estar conformes con el avance del expediente ni con la respuesta institucional.

El reclamo de las familias: “Dicen que los niños son unos mentirosos”

Este martes, un grupo de padres se acercó a la escuela para exigir explicaciones y pedir medidas concretas. Una madre, visiblemente molesta, abandonó la reunión con autoridades escolares —entre ellas un supervisor de la DGE— y denunció ante la prensa que desde la institución “se quieren cubrir”.

“Dicen que los niños son unos mentirosos”, afirmó.
La mujer también criticó la falta de acompañamiento: “No hay apoyo psicológico, moral ni de nada”. Añadió que, hasta el momento, no intervino ninguna psicopedagoga en el caso.

Además, aseguró que existen otros episodios sin resolver: mencionó el caso de un estudiante de quinto grado que habría denunciado acoso desde abril, sin obtener respuesta formal por parte de la escuela.

Qué dijo el Ministerio Público Fiscal

Este martes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado confirmando que existe una investigación en curso por el presunto abuso.
Si bien todavía no hay personas detenidas, algunos obreros fueron señalados por la comunidad escolar y continúan siendo investigados.

La causa sigue bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Sexuales, que espera avanzar con testimoniales y medidas clave en los próximos días.

También puedes leer

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.

Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Te puede interesar

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.
Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Barrio UNIMEV

TREN vuelve a los escenarios: el power trío mendocino tocará en Sumística

Campaña turística

Mendoza revoluciona el turismo argentino: lanza alojamientos imbatibles

Freno a los bancos

Determinan que es ilegal ejecutar deudas de tarjeta de crédito

Semana del prematuro

Mendoza tendrá cinco días de actividades gratuitas que pueden salvar vidas

Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía

Ciudad de Mendoza

Más de 20 mil personas disfrutaron del regreso de la Peatonal del Vino

Tupungato

Dos jóvenes murieron en un choque contra un poste: investigan las causas

Reforma en el INV

Crece la alarma en el sector vitivinícola por la eliminación de controles clave

A Primera Nacional

Descendió Godoy Cruz tras empatar con Deportivo Riestra

Licitación en puerta

Más de 12 empresas de 4 provincias compiten por la megaobra del Tren de Cercanías