Padres de la Escuela Abraham Lemos denunciaron falta de respuestas y cuestionaron a la dirección tras el presunto abuso sexual contra una alumna. La Fiscalía de Delitos Sexuales confirmó que la investigación sigue abierta y aún no hay detenidos.

A medida que avanzan las horas, aumenta la tensión en la comunidad educativa de la Escuela 1149 “Abraham Lemos”, en Guaymallén, tras la denuncia por presunto abuso sexual contra una alumna. La familia acusa a un obrero que trabajó en la institución la semana pasada y el caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Pese a la intervención de la Justicia y de la Dirección General de Escuelas (DGE), muchos padres aseguran no estar conformes con el avance del expediente ni con la respuesta institucional.

El reclamo de las familias: “Dicen que los niños son unos mentirosos”

Este martes, un grupo de padres se acercó a la escuela para exigir explicaciones y pedir medidas concretas. Una madre, visiblemente molesta, abandonó la reunión con autoridades escolares —entre ellas un supervisor de la DGE— y denunció ante la prensa que desde la institución “se quieren cubrir”.

“Dicen que los niños son unos mentirosos”, afirmó.

La mujer también criticó la falta de acompañamiento: “No hay apoyo psicológico, moral ni de nada”. Añadió que, hasta el momento, no intervino ninguna psicopedagoga en el caso.

Además, aseguró que existen otros episodios sin resolver: mencionó el caso de un estudiante de quinto grado que habría denunciado acoso desde abril, sin obtener respuesta formal por parte de la escuela.

Qué dijo el Ministerio Público Fiscal

Este martes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió un comunicado confirmando que existe una investigación en curso por el presunto abuso.

Si bien todavía no hay personas detenidas, algunos obreros fueron señalados por la comunidad escolar y continúan siendo investigados.

La causa sigue bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Sexuales, que espera avanzar con testimoniales y medidas clave en los próximos días.