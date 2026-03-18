Crecen las versiones sobre la candidatura en Mendoza de Anabel Fernández Sagasti

La senadora nacional volvió a posicionarse en el centro de la escena tras las elecciones municipales y su rol clave en el Consejo de la Magistratura. Impulsa proyectos sensibles y crecen las especulaciones sobre su futuro electoral en 2027.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, atraviesa un momento de fuerte protagonismo político tanto a nivel provincial como nacional por su mentada candidatura. Tras las elecciones municipales de medio término realizadas en febrero, donde el kirchnerismo y el peronismo orgánico no lograron unificar posiciones, su figura volvió a cobrar centralidad dentro del escenario político mendocino.

A este contexto se suma su reciente incorporación al Consejo de la Magistratura de la Nación, donde juró en diciembre. Este rol no solo le otorga influencia en la selección y sanción de jueces, sino que también la posiciona como una de las principales interlocutoras del kirchnerismo en su vínculo con el Poder Judicial.

¿Por qué Anabel Fernández Sagasti vuelve a ser protagonista en la política?

El protagonismo de Fernández Sagasti no es casual. En los últimos meses, su actividad en el Congreso de la Nación Argentina se intensificó, liderando debates vinculados a temas de alta sensibilidad social.

Uno de los proyectos que mayor expectativa genera es el que propone endurecer las penas por siniestros viales. La iniciativa busca modificar el Código Penal para establecer sanciones más severas en casos de conducción temeraria, exceso de velocidad o consumo de alcohol y drogas al volante.

Este proyecto tendrá un momento clave en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se realizará una sesión informativa con especialistas que defenderán la necesidad de adecuar la legislación a la gravedad de las muertes evitables en el tránsito.

¿Qué propone el proyecto contra los deepfakes con Inteligencia Artificial?

En paralelo, la senadora impulsó un proyecto de ley pionero en el país que busca penalizar la creación y difusión de contenido pornográfico generado mediante inteligencia artificial sin consentimiento.

La iniciativa apunta específicamente a los llamados “deepfakes” sexuales, una modalidad creciente de violencia digital. El proyecto establece penas de hasta seis años de prisión para quienes manipulen imágenes reales con fines pornográficos, afectando principalmente a mujeres y menores de edad.

Esta propuesta ubica a Fernández Sagasti en el centro de un debate emergente a nivel global, donde distintos países avanzan en regulaciones para frenar el uso indebido de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

¿Puede ser candidata en Mendoza en 2027?

El crecimiento de su visibilidad política coincide con el avance del calendario electoral. El mandato de Fernández Sagasti en el Senado finaliza en 2027, lo que abre interrogantes sobre su próximo paso.

Dentro del peronismo mendocino, crecen las versiones que la ubican como posible candidata a gobernadora, en un escenario donde el oficialismo provincial —liderado por Alfredo Cornejo— mantiene el control desde hace más de una década.

Otra alternativa es que encabece la lista para renovar su banca en la Cámara alta, consolidando su peso dentro del Congreso.

¿Qué rol juega el kirchnerismo en su estrategia política?

La estrategia de Fernández Sagasti también se vincula con su cercanía a Cristina Fernández de Kirchner, lo que le permite proyectar un armado político propio dentro del peronismo.

Esto abre un escenario de tensión con la estructura tradicional del Partido Justicialista en Mendoza, ya que la senadora podría optar por competir dentro de una eventual unidad o avanzar con un espacio alineado directamente con el kirchnerismo.

Además, su perfil opositor tanto al presidente Javier Milei como al oficialismo provincial refuerza su posicionamiento como una de las principales figuras del peronismo local.

¿Qué fortalezas tiene Fernández Sagasti de cara al futuro?

Uno de los principales activos políticos de la senadora es su nivel de conocimiento e imagen dentro de la provincia. Distintos análisis la ubican como una de las dirigentes peronistas con mayor proyección en Mendoza, lo que le otorga margen de maniobra en futuras negociaciones políticas.

Su trayectoria, su presencia en temas legislativos clave y su rol en espacios de poder institucional la consolidan como una candidata natural dentro de su espacio.

De cara a los próximos meses, el interrogante central será definir si su estrategia apunta a disputar la gobernación o a consolidar su lugar en el Senado, en un contexto político que promete alta competencia y reconfiguración de alianzas.