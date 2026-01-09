Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: se entregó el cuarto sospechoso

La Justicia avanza en la investigación por el asesinato de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años baleada a la salida de un boliche en Guaymallén. Este viernes se entregó el cuarto imputado, acusado como coautor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los investigadores creen haber cerrado el círculo de sospechosos por el crimen de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años que fue asesinada de un disparo a la salida de un boliche en Guaymallén, tras quedar en medio de un conflicto entre cuidacoches y un grupo de personas. Este viernes por la mañana se entregó el cuarto sindicado en el homicidio.

¿Quién es el cuarto imputado por el crimen de Cynthia Landi?

El nuevo acusado es Lautaro Nicolás Stagnoli, un colectivero de 23 años, quien formaba parte del grupo que salió a bailar junto a los otros tres imputados. El joven se encontraba prófugo y sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

¿Cómo fue la entrega del sospechoso?

En la mañana de este viernes, Stagnoli se presentó de manera voluntaria acompañado por un abogado particular. Tras su comparecencia, fue imputado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la misma calificación que ya rige para los otros acusados.

¿Quiénes son los otros imputados en la causa?

Por el crimen ya se encontraban detenidos tres efectivos policiales:

Víctor Alberto Cisterna , de 31 años

, de 31 años Victoria Abril Ricarte , de 26 años

, de 26 años Lourdes Ivonne Ricarte, de 29 años

Todos están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

¿Qué pasará con los detenidos por el homicidio?

El cuarto imputado quedará alojado en los próximos días, mientras que los demás acusados buscan recuperar la libertad. El abogado defensor de las hermanas Ricarte, Héctor Brizuela, solicitó un recupero de libertad que fue rechazado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Posteriormente, presentó un pedido de arresto domiciliario, que ahora será evaluado.

¿Cómo ocurrió el crimen de Cynthia Landi en Guaymallén?

El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo pasado, en la zona de Dorrego, a pocos metros del boliche Queen. Un hermano de la víctima se encontraba trabajando como cuidacoches frente a la casa de su madre cuando se produjo una discusión con un grupo de personas que se negó a pagarle.

Según los testimonios, el conflicto escaló y el grupo se retiró en un vehículo desde el cual efectuaron al menos cinco disparos con un arma calibre 38. Uno de los proyectiles impactó en la axila de Cynthia Landi, quien intentaba cerrar el portón de la vivienda mientras sus hijos menores estaban en la pileta. La mujer murió a los pocos segundos.