Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Cynthia Landi, la víctima fatal del crimen a la salida del boliche.
Imputado de homicidio

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: se entregó el cuarto sospechoso

La Justicia avanza en la investigación por el asesinato de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años baleada a la salida de un boliche en Guaymallén. Este viernes se entregó el cuarto imputado, acusado como coautor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los investigadores creen haber cerrado el círculo de sospechosos por el crimen de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años que fue asesinada de un disparo a la salida de un boliche en Guaymallén, tras quedar en medio de un conflicto entre cuidacoches y un grupo de personas. Este viernes por la mañana se entregó el cuarto sindicado en el homicidio.

Murió una mujer tras un tiroteo durante un conflicto con cuidacoches

¿Quién es el cuarto imputado por el crimen de Cynthia Landi?

El nuevo acusado es Lautaro Nicolás Stagnoli, un colectivero de 23 años, quien formaba parte del grupo que salió a bailar junto a los otros tres imputados. El joven se encontraba prófugo y sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

¿Cómo fue la entrega del sospechoso?

En la mañana de este viernes, Stagnoli se presentó de manera voluntaria acompañado por un abogado particular. Tras su comparecencia, fue imputado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la misma calificación que ya rige para los otros acusados.

¿Quiénes son los otros imputados en la causa?

Por el crimen ya se encontraban detenidos tres efectivos policiales:

  • Víctor Alberto Cisterna, de 31 años
  • Victoria Abril Ricarte, de 26 años
  • Lourdes Ivonne Ricarte, de 29 años

Todos están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

¿Qué pasará con los detenidos por el homicidio?

El cuarto imputado quedará alojado en los próximos días, mientras que los demás acusados buscan recuperar la libertad. El abogado defensor de las hermanas Ricarte, Héctor Brizuela, solicitó un recupero de libertad que fue rechazado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Posteriormente, presentó un pedido de arresto domiciliario, que ahora será evaluado.

¿Cómo ocurrió el crimen de Cynthia Landi en Guaymallén?

El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo pasado, en la zona de Dorrego, a pocos metros del boliche Queen. Un hermano de la víctima se encontraba trabajando como cuidacoches frente a la casa de su madre cuando se produjo una discusión con un grupo de personas que se negó a pagarle.

Según los testimonios, el conflicto escaló y el grupo se retiró en un vehículo desde el cual efectuaron al menos cinco disparos con un arma calibre 38. Uno de los proyectiles impactó en la axila de Cynthia Landi, quien intentaba cerrar el portón de la vivienda mientras sus hijos menores estaban en la pileta. La mujer murió a los pocos segundos.

También puedes leer

Cynthia Landi, la víctima fatal del crimen a la salida del boliche.

Imputado de homicidio

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: se entregó el cuarto sospechoso

Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles para la Liga Profesional y suma refuerzos

Conflicto bélico

Ataque masivo de Rusia sobre Kiev: al menos cuatro muertos y 25 heridos

Consultora RZ

Encuesta en Mendoza: malestar económico, pero Milei mantiene el apoyo de la mayoría

Estado del tiempo

Fin de semana muy caluroso en Mendoza: la máxima llegará a 37°C

Los candidatos a concejales de Sembrar en Rivadavia para las elecciones municipales del 22 de febrero.

Rivadavia

Sancionan a Ricardo Mansur y a un exfuncionario ligado a Luis Petri por graves irregularidades

Te puede interesar

Guaymallén

Salvaron a una perra y sus siete cachorros atrapados en una acequia

Cynthia Landi, la víctima fatal del crimen a la salida del boliche.
Imputado de homicidio

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: se entregó el cuarto sospechoso

Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles para la Liga Profesional y suma refuerzos

Conflicto bélico

Ataque masivo de Rusia sobre Kiev: al menos cuatro muertos y 25 heridos

Consultora RZ

Encuesta en Mendoza: malestar económico, pero Milei mantiene el apoyo de la mayoría

Estado del tiempo

Fin de semana muy caluroso en Mendoza: la máxima llegará a 37°C

Los candidatos a concejales de Sembrar en Rivadavia para las elecciones municipales del 22 de febrero.
Rivadavia

Sancionan a Ricardo Mansur y a un exfuncionario ligado a Luis Petri por graves irregularidades

Maipú

Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Mendoza

Obra pública

Ciudad avanza con el plan de reconstrucción vial: ya se completaron 80 cuadras

Trabajo informal

Antonio y Juana, jubilados mendocinos: cobran la mínima y trabajan en la calle

San Rafael

El PJ archivó el pedido de remoción contra Martín Antolín y seguirá siendo concejal

Verdadera apariencia

Cleopatra, así era realmente la última reina de Antiguo Egipto

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

La Lepra

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Contingencias climáticas

Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes