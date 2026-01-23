Crimen en Villa Hipódromo: vecinos denuncian zona liberada y reclaman más seguridad

A días del asesinato de Joaquín Morales Contreras en una plaza de Godoy Cruz, vecinos de Villa Hipódromo expresaron su temor y denunciaron hechos reiterados de violencia y robos, según testimonios recogidos por Mendoza Today.

El crimen de Joaquín Morales Contreras, ocurrido días atrás en la plaza Juan de Dios Videla de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, continúa generando conmoción y miedo entre los vecinos. De acuerdo a testimonios recabados por Mendoza Today, quienes se animan a hablar advierten que el homicidio expuso una problemática más profunda: violencia cotidiana, robos reiterados y una marcada ausencia de seguridad en la zona.

¿Qué dicen los vecinos tras el crimen ocurrido en la plaza Juan de Dios Videla?

Vecinos del barrio aseguraron que, tras el asesinato, no se reforzó la presencia policial en el lugar. “Me parece una vergüenza que no hayan puesto ni un móvil de policías para resguardar la seguridad o darle tranquilidad a los vecinos”, expresó Agustina, una de las pocas personas que aceptó hablar públicamente.

Según su testimonio, Villa Hipódromo es un barrio habitado mayoritariamente por personas grandes y la plaza donde ocurrió el crimen es un espacio familiar, aunque desde hace tiempo se registran conflictos frecuentes.

¿Qué situaciones de violencia se repiten en Villa Hipódromo?

De acuerdo a los relatos recogidos por Mendoza Today, en la plaza y sus alrededores se producen peleas casi a diario, protagonizadas por grupos de menores. “Hay veces que se agarran a piedrazos y las familias tienen que salir de ahí”, relató Agustina, quien señaló que estas situaciones generan miedo y restringen el uso de los espacios públicos.

¿Por qué los vecinos hablan de una zona liberada?

Además de los episodios de violencia, los vecinos denunciaron robos reiterados y falta de respuesta estatal. “Yo, viviendo enfrente, tuve tres intentos de robo”, contó la vecina, quien sostuvo que el barrio “está liberado”.

Otro habitante de la zona, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, aseguró que el asesinato de Morales Contreras “fue un ajuste de cuentas”, lo que incrementa la preocupación por la inseguridad.

¿Qué reclaman los vecinos al Estado?

Si bien el municipio renovó gran parte de la plaza Juan de Dios Videla tiempo atrás, los vecinos señalaron que la falta de presencia del Estado provincial y la escasa vigilancia policial profundizan la sensación de abandono. La permanencia de menores en la calle hasta altas horas de la noche refuerza el clima de miedo en Villa Hipódromo.

Lugar donde se festejaba un cumpleaños y donde se cometió el crimen en Villa Hipódromo de Joaquín Morales Contreras.

¿Cómo fue el crimen de Joaquín Morales Contreras?

El hecho que terminó con la vida de Joaquín Isaías Morales Contreras, de 17 años, ocurrió durante la madrugada de este miércoles y sorprendió a los vecinos de Villa Hipódromo, que se despertaron en medio de una escena de extrema violencia. Algunos testigos relataron haber observado la secuencia directamente desde sus viviendas, lo que profundizó el impacto y la conmoción en el barrio.

Según los primeros datos, todo se inició alrededor de las 3.15, cuando un cumpleaños que se desarrollaba en la plaza Juan de Dios Videla —ubicada entre las calles Álvarez Condarco, Matienzo, Ortiz y 1 de Mayo— derivó en una pelea entre dos grupos, aparentemente por un conflicto previo. La situación escaló rápidamente y terminó en el tiroteo que culminó con el homicidio.

La riña escaló rápidamente hasta que se efectuaron disparos contra 3 jóvenes, de 16. 17 y 22 años. Entre ellos se encontraba Morales Contreras, residente del barrio Los Olivos de Luján de Cuyo, quien murió a raíz de una grave herida de bala momentos después de llegar al Hospital Lencinas.

La investigación por el asesinato de Joaquín Isaías Morales Contreras, de 17 años, dio un giro clave este jueves con la imputación formal de una mujer y su hijo, ambos señalados como coautores del homicidio ocurrido en Godoy Cruz. El adolescente murió tras recibir un disparo en el pecho, alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles 21 de enero de 2026.