Crímenes, desapariciones y causas judiciales: los casos policiales más impactantes

Asesinatos, desapariciones, femicidios, tragedias climáticas y causas judiciales complejas conmovieron al país durante 2025. Un repaso por los hechos policiales que dejaron huella y aún generan conmoción.

El año 2025 quedó marcado por una sucesión de casos policiales de alto impacto que conmocionaron a la Argentina. Desapariciones sin resolver, crímenes aberrantes, femicidios, tragedias evitables y causas judiciales que se reactivaron o avanzaron expusieron una agenda cargada de violencia, dolor e interrogantes. La Agencia Noticias Argentinas elaboró un repaso de los hechos más resonantes del año.

¿Qué casos de muertes y crímenes conmocionaron al país?

Entre los hechos más impactantes se encuentra la muerte de Gloria Andrea Rojas Murillo, pareja del músico Julio Moura, integrante de la banda Virus, ocurrida en La Plata durante una práctica sexual. El músico nunca fue imputado.

También estremeció el asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por delincuentes menores durante un robo en La Plata, y el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años baleado por un policía durante un enfrentamiento en La Matanza.

A estos se suman la masacre de Villa Crespo, el triple crimen de Tres Arroyos y el asesinato del economista Juan Pablo Giménez en Palermo, víctima de una banda de viudas negras.

¿Qué desapariciones siguen sin respuestas claras?

Uno de los casos más inquietantes fue la desaparición de Lian Gael Gómez Soraide, el niño de 3 años visto por última vez en Córdoba, por quien se activó el Alerta Sofía sin resultados hasta el momento.

También sigue sin resolverse el doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, donde la hipótesis de robo no logra despejar todas las dudas.

Otro caso abierto es el de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos en la Patagonia, cuya camioneta fue hallada con todas sus pertenencias.

¿Qué femicidios y hechos de violencia de género marcaron el año?

El 2025 volvió a exhibir cifras alarmantes de violencia de género. Se destacaron el doble femicidio cometido por Pablo Laurta en Córdoba, el crimen de Débora Bulacio en Necochea y el asesinato de Joaquín Ruffo, el niño de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora.

Además, se cumplieron 10 años del primer “Ni Una Menos”, en un contexto donde los femicidios continúan generando preocupación social.

¿Qué causas judiciales y escándalos sacudieron a la opinión pública?

Entre los escándalos judiciales se encuentran la detención de Elías Piccirillo, acusado de plantar drogas y un arma; la causa contra Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, investigado por estafas; y la investigación por presunta trata de mujeres vinculada a una secta rusa en Bariloche.

También resonó la reaparición de un cuadro robado durante el nazismo en Mar del Plata y la exoneración de una oficial conocida como la “policía hot” por contenido erótico en redes sociales.

¿Qué tragedias y hechos excepcionales impactaron en 2025?

El temporal en Bahía Blanca dejó 16 muertos y daños estructurales graves. En Villa Devoto, cinco integrantes de una familia murieron por intoxicación con monóxido de carbono.

Además, se inició una nueva investigación por bebés fallecidos en un hospital de Córdoba, un caso que recuerda al escándalo del Neonatal.

¿Por qué 2025 quedará como un año bisagra en materia policial?

La acumulación de hechos violentos, la exposición de falencias institucionales, la reiteración de tragedias evitables y la persistencia de causas sin resolver convirtieron a 2025 en uno de los años más impactantes en materia policial de las últimas décadas en la Argentina.