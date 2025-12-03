Noticias Mendoza

Deportes
La Lepra

¿Cuál es la postura de Independiente Rivadavia sobre el futuro de Sebastián Villa?

Independiente Rivadavia ya fijó su postura y no está dispuesto a negociar por Sebastián Villa por menos de 15 millones de dólares. La dirigencia comunicó internamente que ese es el piso para sentarse a hablar, una cifra que consideran acorde al rendimiento y la proyección del delantero colombiano.

El interés internacional por Sebastián Villa creció en las últimas semanas y empezaron a circular posibles ofertas, pero ninguna se acerca a lo que pretende el club mendocino Independiente Rivadavia.

Por ahora, la diferencia entre lo que pide la Lepra y lo que aparece en el mercado es el principal freno para cualquier avance.

¿Por qué Independiente Rivadavia rechazó la cifra que se mencionó desde Flamengo?

En los últimos días surgió la versión de un ofrecimiento de Flamengo cercano a los 8 millones de dólares. Sin embargo, desde la dirigencia fueron categóricos: por ese monto, Independiente Rivadavia no se sienta ni a conversar.

La brecha entre esa cifra y los 15 millones que pretende el club marca un escenario complejo para negociar.

¿Qué tan real es el interés de Flamengo y Gremio?

Brasil es, hoy, el destino que más seduce a Villa por su competitividad y fortaleza económica.
Además de Flamengo —el club que suena con más fuerza—, Gremio también mostró interés. Sin embargo, desde Porto Alegre la intención aparece más tibia y no tendría el mismo impulso que la institución carioca.

¿Brasil es el destino que quiere Sebastián Villa?

Sí. Para Villa, emigrar al fútbol brasileño es una opción muy atractiva. Conoce el nivel del torneo y su capacidad de inversión, por lo que Brasil se mantiene como la alternativa más firme y seductora mientras se define su futuro.

