Cuánto pagarán de bono los intendentes del Gran Mendoza para Navidad y Reyes

Los intendentes del Gran Mendoza avanzaron con sus propios planes de bonos de fin de año y Reyes Magos, con pagos no remunerativos que buscan reforzar los ingresos del personal municipal. Cada comuna estableció montos y cronogramas específicos, acordados con los gremios, mientras que el Gobierno de Mendoza descartó replicar la medida al asegurar que cumple con lo pactado en paritarias.

¿Qué municipios pagarán bono de fin de año en el Gran Mendoza?

Los intendentes que ya definieron o están terminando de acordar los bonos son Francisco Lo Presti (Las Heras), Diego Costarelli (Godoy Cruz), Ulpiano Suarez (Ciudad), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Marcos Calvente (Guaymallén) y Flor Destéfanis (Santa Rosa).

¿Cómo es el bono para empleados municipales en Godoy Cruz?

Bono Fin de Año: $80.000 (diciembre)

Bono Reyes Magos: $120.000 (enero)

Total: $200.000

(Excluye a funcionarios)

¿Cuánto pagará Guaymallén en concepto de bono?

Bono de Reyes: $450.000 en dos cuotas

Bono estímulo en diciembre: $200.000

Total: $650.000

Además, se mantienen los aumentos salariales acordados en paritarias.

¿Qué montos definió Santa Rosa?

Bono general (noviembre): $80.000

Bono exclusivo para planta en Reyes: $80.000

Total para personal de planta: $160.000

¿Cuál es el esquema de pagos en Luján de Cuyo?

Diciembre: $200.000 + $151.000 de ayuda alimentaria + $180.000 = $531.000

Enero: $200.000 + $151.000 de ayuda alimentaria + $180.000 = $531.000

Febrero: $200.000 + $151.000 de ayuda alimentaria + $151.000 = $501.000

Total general: $1.593.000

¿Cómo pagará Las Heras los bonos de fin de año?

$121.367 junto al aguinaldo (19 de diciembre)

$75.000 para Navidad (22 de diciembre)

$100.000 para Reyes (5 de enero)

Total: $296.367

El municipio también cerró aumento salarial hasta marzo.

¿Qué definió la Ciudad de Mendoza?

El intendente Ulpiano Suarez mantiene negociaciones con el gremio para un bono de Reyes. Desde el municipio remarcan que durante el año se pagaron sumas extraordinarias adicionales.