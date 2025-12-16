Cuánto se pagará en Mendoza de Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos

El Gobierno de Mendoza promulgó las leyes de Avalúo e Impositiva 2026, que definen los nuevos montos del Impuesto Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos. Los valores regirán desde el 1 de enero de 2026 e incluyen cambios en avalúos, categorías, alícuotas y beneficios para contribuyentes cumplidores.

Con la promulgación de las leyes de Avalúo e Impositiva 2026, Mendoza ya definió cuánto se pagará el próximo año en concepto de Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor e Ingresos Brutos. Las normas incorporan actualizaciones de avalúos, nuevas escalas y reducciones de alícuotas, con impacto directo en viviendas, vehículos y actividades económicas, y entrarán en vigencia desde el 1 de enero de 2026.

¿Qué cambios introduce la Ley de Avalúo e Impositiva 2026 en Mendoza?

Según explicó el Gobierno provincial, la Ley de Avalúo 2026 busca reflejar con mayor precisión la realidad territorial y de mercado, mientras que la Ley Impositiva 2026 profundiza un esquema de reducción de impuestos, especialmente para sectores productivos primarios e intermedios.

En el caso del Impuesto Inmobiliario, los avalúos se actualizaron a partir de un censo de parcelas realizado con drones, manteniendo la metodología de valuación masiva aplicada desde 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro.

¿Cuánto es lo mínimo que se pagará de Impuesto Inmobiliario en 2026?

La nueva normativa establece que el Impuesto Inmobiliario determinado por ATM no podrá ser inferior a $43.645, sin importar el tipo de inmueble.

Además, se modificó la clasificación de parcelas, con cambios como:

De suburbanas a urbanas.

De rurales a de interfaz.

De secanos a rurales o de interfaz.

Estas modificaciones impactan especialmente en campos premium, como los ubicados en el Valle de Uco, donde el impuesto se incrementa.

Tabla 1: Impuesto Inmobiliario para inmuebles urbanos e interfaz

Tramo de avalúo fiscal Alícuota / Monto fijo Según escala vigente Según ley Impositiva 2026

Tabla 2: Impuesto Inmobiliario para inmuebles rurales y secanos

Tramo de avalúo fiscal Alícuota / Monto fijo Según escala vigente Según ley Impositiva 2026

La ley también incorpora un Régimen de Autodeclaración del valor de plaza para inmuebles especiales como bancos, refinerías, supermercados, grandes salones comerciales y cementerios privados.

En el caso de los baldíos urbanos, se aplica un adicional:

600% en zonas densificadas o a densificar.

en zonas densificadas o a densificar. 300% en el resto de las zonas urbanas.

En ningún caso este adicional puede ser inferior a dos veces el Impuesto Inmobiliario mínimo.

¿Cómo se calculará el Impuesto Automotor en 2026?

Las categorías de vehículos se actualizaron según la inflación proyectada. Además, se incorporó un pago único liberatorio para:

Motos con avalúo de hasta $10 millones .

con avalúo de hasta . Autos, camionetas, pick ups, jeeps y furgones de hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

Quienes accedan a este régimen quedarán eximidos del pago del Impuesto Automotor en los ejercicios siguientes.

Beneficios para contribuyentes cumplidores

10% de descuento si el impuesto está cancelado al 31 de diciembre de 2025.

10% adicional si estaba cancelado al 31 de diciembre de 2024.

5% por pago anual en término.

10% adicional si no registran deuda vencida al 31 de diciembre de 2025.

Tabla 3: Impuesto Automotor – categorías especiales 2026

Tipo de vehículo Monto / Alícuota Más de 4.000 kg (modelos 2000 a 2026) 0,3% del valor Vehículos híbridos y eléctricos 50% del impuesto Taxis y remises (hasta 1.500 kg) $150.948 Taxis y remises (más de 10.000 kg) $96.254 Acoplados hasta 3.000 kg $82.372 Acoplados más de 25.000 kg $412.479 Trailers hasta 1.000 kg $827.815 Trailers más de 1.000 kg $1.511.322

¿Cómo quedan las alícuotas de Ingresos Brutos en 2026?

Para 2026 se definieron reducciones de alícuotas en sectores clave:

Servicios conexos a la agricultura: baja del 13%.

Servicios mineros: reducción del 11%.

Industria: rebajas de entre 11% y 29%.

Restaurantes y hoteles: baja de entre 6% y 13%.

Las alícuotas dependen de los ingresos del 2025:

Reducida: hasta $450 millones .

. General: hasta $4.500 millones .

. Incrementada: para quienes superen ese monto.

También se fijan alícuotas especiales, como:

Juegos de azar: 20%.

Telefonía móvil: 6,5%.

Desarrollo de software: 0%.

¿Cuánto pagan de Ingresos Brutos los monotributistas en Mendoza?

Los contribuyentes del Régimen Simplificado abonarán montos mensuales fijos:

Categoría A: $10.653 (exentos si el alta fue ese mismo año).

Categoría D: $32.991.

Categoría H: $103.817.

Categoría K: $200.556.

¿Qué pasa con el Impuesto a los Sellos en 2026?

La alícuota general baja al 1%, un 20% menos que en 2025.

Además, las alícuotas especiales para vehículos 0 km, transferencias inmobiliarias y operaciones financieras se reducen en 0,25 puntos, con bajas de entre 11% y 14%.